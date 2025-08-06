Türkçe Destekli Zombi Oyununun Yeni Fragmanı Yayınlandı

Techland tarafından geliştirilen Dying Light: The Beast'in yeni fragmanı paylaşıldı. Yüksek aksiyon düzeyine sahip tanıtım videosu, dövüş mekaniklerine odaklanıyor. Görünüşe göre Dying Light serisinin yeni oyunu uzun süre keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyacak.

Dying Light: The Beast'in Yeni Fragmanı Paylaşıldı

En iyi zombi oyunları arasına katılmaya hazırlanan Dying Light: The Beast'İn yeni tanıtım videosu oyuncularla buluştu. 39 saniye uzunluğundaki fragmanda Kyle, çeşitli silahlar kullanarak zombileri yok ediyor. Videoda ayrıca araba kullanımı da gösteriliyor.

Dying Light: The Beast Türkiye Fiyatı

Steam Fiyatı: 44,99 dolar (1.829 TL)

44,99 dolar (1.829 TL) Epic Games Store Fiyatı: 1.738 TL

1.738 TL PlayStation Fiyatı: 2.799 TL

2.799 TL Xbox Fiyatı: 2.269 TL

Dying Light: The Beast Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Dying Light: The Beast, 19 Eylül 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak. Oyun şu anda bilgisayar ve konsollar üzerinden ön sipariş verileibliyor. PC sürümü Steam ve Epic Games Store'da mevcut.

Dying Light: The Beast Nasıl Bir Oyun?

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Dying Light: The Beast, hayatta kalma ve korku türlerinde bir oyundur. 13 yıl boyunca çeştili deneylere maruz kalan Kyle Crane, bir yolunu bulup laboratuvardan kaçmayı başarıyor.

Kyle, bu deneyler nedeniyle hem insan hem de zombi DNA'sı taşımaya başlıyor. Oyundaki amaç ise kendisini bu hâle getiren kişiden intikam almak isteyen Kyle'ye yardım etmek. Oyuncular, çatılardan atlayarak, borulara tırmanarak ve engellerin üzerinden atlayarak zombi dolu şehirde hızla hareket edebilecek.

Birinci şahıs bakış açısıyla oynanacak oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op desteği de bulunacak. Dolayısıyla Dying Light: The Beast, arkadaşlarla oynaancak oyunlar arasında da yer alacak. Oyunun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olacağını da belirtelim.