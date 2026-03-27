Dying Light: The Beast Deneyimini Yükselten İçerik Geldi! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

Geçmişte çıkan Dying Light oyunları için desteğini yıllar geçmesine rağmen kesmeyen Techland, benzer bir performansı Dying Light: The Beast için de göstereceğini belli ediyor. Sürpriz bir şekilde yayınlanan Dying Light: The Beast Restored Land ile gelen deneyim, oyuna farklı bir bakış açısı kazandırdığı gibi genel deneyimi de farklı bir noktaya taşıyor. Bizleri gerçek anlamda bir hayatta kalma mücadelesi bekliyor.

Dying Light: The Beast Restored Land Nasıl Bir Deneyim Sunacak?

Techland'in verdiği bilgilere bakılırsa, temel oyun için bir yan mod oluyor. İçeriğindeki her şey sınırlı olacakmış. Buna kaynaklar, yan içerik ve hatta bölgede cirit atan zombiler de dahilmiş. Her şeyin sınırlı bir şekilde karşımıza çıkacak olması, tercih etmemiz durumunda bütün zombileri ortadan kaldırabileceğimiz anlamını da taşıyor. Bu da hayatta kalanları geri dönmelerine ve yeniden yerleşmelerine olanak tanıyacak. Diğer bir deyişle, oyuncular olarak dünyayı yeniden şekillendirebileceğiz.

Ne var ki işin bir de diğer yanı var. Her şeyin sınırlı olması ile bir mekandaki işe yarar eşyaları aldığımızda bütünüyle gitmiş olacaklar. Yani belirli bir süre sonra geri döndüğümüzde, yeniden işe yarar bir şeyler bulabilmemiz mümkün olmayacak. Özel etkinlikler de tekrar tekrar oynanabilir olmak yerine tek seferlik karşımıza çıkacak. Eğer kaçırırsanız, bir daha yakalayamayacaksınız.

Restored Land ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise, gerçekçi bir deneyim ile daha fazla hayatta kalma tabanlı olması. Bu da demek oluyor ki, açlık ve susuzluk da çekeceğiz. Ayrıca fenerimizi kullanabilmek için de pile ihtiyacımız olacak. Düşmanlar daha zorlu olup, kaynaklar ise çok az bulunacak.

Son olarak, halihazırda oyuna sahip olanlara ücretsiz olarak sunulan Restored Land ile Dying Light: The Beast için ayrıca Roadkill Rallies isimli rekabete dayalı araç tabanlı yarışlar, kalıcı ölüm modu olan One Life, liderlik tabloları, oyunun hikaye anlatımına derinlik katacak otuz üç yeni görev, zombiler ile yapacağımız yüksek riskli karşılaşmalar, Special Infected için iyileştirmler ve yedi yeni kupa da içeriğe dahil oluyor.

Editörün Yorumu

Techland'in performansının kesinlikle takdire şayan olduğunu söylemek lazım. Üzerinden on yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen bir köşeye atmadığı Dying Light ve 2022 yılında buluştuğumuz Dying Light 2: Stay Human oyunlarına sunulan destekleri düşününce, güncel oyun için kafalarında ne tür fikirlerin olduğunu düşünmek bile heyecanlandırmıyor değil.

Restored Land, gelecek adına umut verici bir kapsamlı yenileme oldu. Bizlere, seri için düşündüğümüzde, aşina olunandan çok farklı bir deneyim sunuyor. Açıkçası denemek için sabırsızlanıyorum, ama benim gibi daha ilk oyunu dahi oynamamış olan bir oyuncu için yol epey uzun görünüyor. Bakalım gelecekte Polonyalı stüdyodan daha ne gibi sürpriz yenilikler göreceğiz?