Kullanıcılar Tepkili: Elektrikli Otomobil Şarj Fiyatlarına 3. Zam!

Elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatlarına her geçen gün daha fazla zam gelmeye devam ediyor. Artan kur oranlarıyla birlikte enflasyon ve enerji sektöründe yaşanan maliyet artışları, şarj hizmeti veren firmaların da zam yapmasına sebep oluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Eşarj 2025 Yılının Üçüncü Zammını Yaptı!

Türkiye'de elektrikli otomobil kullanıcılarının en çok memnun olduğu konulardan biri de artan fosil yakıt fiyatlarına karşı şarj ücretlerinin uygun fiyatlı olmasıydı. Ancak bu durum giderek tersine dönecek gibi duruyor. Zira elektrikli otomobil fiyatlarına yapılan zamların ardından şarj ücretlerine de zam yapılması sıkça konuşulan konular arasında yer almaya başladı.

Bu noktada Eşarj bu yıl üçüncü zammı yapma kararı aldı. Yeni yapılan zamların ardından Eşarj fiyat listesi ise şöyle oldu;

DC 90 kW’a kadar: 12,90 TL/kWh DC 90 kW üzeri: 13,70 TL/kWh AC 22 kW’a kadar: 9,40 TL/kWh

Şarj ücretlerinde yaşanan artışlarla birlikte firmaların da kendi arasındaki rekabette artışlar söz konusu olmaya başladı. Bu noktada Türkiye'de en çok kullanılan Tesla ve Togg Trugo'nun şarj ücretleri ise şu şekilde;

Togg Trugo Fiyat Listesi

DC 150 kW altı: 10,60 TL/kWh DC 150 kW üzeri: 11,82 TL/kWh AC 22 kW altı: 8,49 TL/kWh,

Tesla Fiyat Listesi

DC 250 kW’a kadar (Tesla araçları): 8,50 TL/kWh DC 250 kW’a kadar (Diğer EV’ler): 10,60 TL/kWh.

Fark edileceği üzere Togg Trugo özellikle 22 kW ve altı şarj süreçlerinde en uygun fiyat politikasına sahip olan şarj sağlayıcı marka. Ancak Tesla'nın kendi marka otomobillerine sunduğu 250 kW'a kadar DC şarj ücreti ise kW başına sadece 8,50 TL. Bu sayede marka kendi otomobillerine yönelme potansiyeli taşıyan müşterileri de oldukça kolay bir şekilde kesin karar aldırabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...