FC 26'yı 35 TL'ye Oynama Fırsatı! EA Play İndirime Girdi

Electronic Arts'ın oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam ve Epic Games mağazalarında başlayan bir kampanya kapsamında EA Play indirime girdi. Bununla birlikte FC 26'nın 10 saatlik deneme sürümü dahil olmak üzere pek çok oyunu çok ucuza oynamak mümkün hâle geldi.

Steam ve Epic Games'te EA Play İndirime Girdi

Çok sayıda oyunun yer aldığı bir kütüphaneye erişme imkânı sunan EA Play'in bir aylık aboneliği Steam'de 5.99 dolar (252 TL) yerine 1.20 dolar (50 TL) satılmaya başlandı. Epic Games'te ise EA Play aboneliği 219,99 TL'den 35,19 TL'ye düştü. Bu kampanyadan yararlanmak için daha önce EA Play kullanmamış olmanız gerekiyor.

Kampanyanın ilk ay ile sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla abonelik ücreti ilk ayın ardından normal fiyat ile devam edecek. Eğer hizmeti denemek istiyorsanız Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden aylık abone olabilir ve beğenmezseniz aboneliğiniz bitmeden iptal edebilirsiniz. Steam'deki kampanya 17 Kasım'da sona erecek.

EA Play Nedir? Ne İşe Yarar?

Electronic Arts tarafından sunulan EA Play, abonelik tabanlı bir video oyun hizmetidir. Aylık veya yıllık ücret karşılığında popüler EA oyunlarından oluşan kütüphaneye erişim sağlıyor. Ayrıca yeni çıkan oyunları 10 saat deneme, oyun içi indirimler ve üyelere özel ödüller gibi avantajlar sunuyor. Bu hizmet PC, PlayStation ve Xbox platformlarında bulunuyor.

Geniş Oyun Kütüphanesi: EA SPORTS, Battlefield, The Sims, Need for Speed, Star Wars gibi popüler EA serilerinin ve birçok oyununun tam sürümlerine sınırsız erişim sağlıyor.

EA SPORTS, Battlefield, The Sims, Need for Speed, Star Wars gibi popüler EA serilerinin ve birçok oyununun tam sürümlerine sınırsız erişim sağlıyor. Oyun Denemeleri: Yeni çıkan belirli EA oyunlarını yayınlanmadan önce 10 saate kadar ücretsiz deneme fırsatı sunar. Şu anda EA SPORTS FC 26'nın 10 saatlik deneme sürümü de mevcut.

Yeni çıkan belirli EA oyunlarını yayınlanmadan önce 10 saate kadar ücretsiz deneme fırsatı sunar. Şu anda EA SPORTS FC 26'nın 10 saatlik deneme sürümü de mevcut. İndirimler: Tam oyunlar, indirilebilir içerikler ( DLC 'ler) ve puan paketleri dahil olmak üzere EA dijital alışverişlerinde %10 indirim imkânı sunuyor.

Tam oyunlar, indirilebilir içerikler ( 'ler) ve puan paketleri dahil olmak üzere EA dijital alışverişlerinde %10 indirim imkânı sunuyor. Üye Ödülleri: Her ay oyun içi özel kozmetik nesneler, puan paketleri gibi üyelere özel ödüller veriyor.

EA Play, Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneliklerine dahildir. Dolayısıyla Ultimate ve PC Game Pass aboneleri, herhangi bir ek maliyet olmadan, Electronic Arts'ın geniş oyun kütüphanesine, yeni çıkan oyunların deneme sürümlerine ve üyelere özel indirimler gibi tüm EA Play avantajlarına doğrudan erişim elde ediyor.