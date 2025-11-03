Çok Sevilen Dövüş Oyununun Fiyatı Düştü! Artık Çok Ucuz

Mevcut olduğu tüm platformlarda oyunculardan genel olarak çok olumlu eleştiriler alan Fighting Ex Layer'ın fiyatında inanılmaz bir düşüş meydana geldi. PC ve konsol oyuncuları, bu kalıcı fiyat değişikliği sayesinde dövüş oyununu önceki fiyatına kıyasla çok daha ucuza oynama imkânına sahip hâle geldi.

Fighting Ex Layer'ın Fiyatı Düştü

Fighting Ex Layer'ın fiyatı, PlayStation mağazasında bin 229 TL'den 42 TL'ye düştü. Benzer bir fiyat değişikliği, Steam'de de görüldü. Oyun, önceden Steam mağazasında 39.99 dolar (bin 681 TL) fiyat etiketine sahipti. Bu fiyat, PlayStation mağazasına göre oldukça yüksek olsa da yapılan fiyat değişikliği sayesinde PlayStation versiyonundan bile ucuz hâle geldi.

Oyun şu anda Steam'de 0,89 dolar (37 TL) fiyat etiketi ile satılıyor. Arika tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunu eğer daha önce yüksek fiyat etiketine sahip olması nedeniyle oynamadıysanız şu an tam sırası olabilir. İster PC ister konsol oyuncusu olun, bu oyunu her iki platformda da çok uygun fiyata satın alma fırsatından yararlanabilirsiniz.

Fighting Ex Layer Fragmanı

Fighting Ex Layer Nasıl Bir Oyun?

Fighting Ex Layer, en iyi dövüş oyunları arasında yer alıyor. Klasik 2 boyutlu dövüş oyunu mekaniklerini 3 boyutlu grafiklerle birleştiren oyun, çok yüksek tempolu olması ile öne çıkıyor. Diğer çoğu dövüş oyunundna farklı olarak bu oyunda bir karşılaşmaya katılmadan önce bir gougi paketi seçiyorsunuz. Bu, saldırma, hasar alma gibi belirli koşullar yerine getirildiğinde aktifleşiyor ve size can yenilenmesi gibi önemli avantajlar sunuyor.

Oyun, Skullomania, Blaire, Kairi ve Pullum dahil olmak üzere Street Fighter Ex'teki birçok önemli karakteri son derece gerçekçi bir görünüme sahip şekilde geri getiriyor. Toplam 15 klasik karakterin yer aldığı bu dövüş oyununun çevrim içi sürümü de mevcut. Çeşitli modlarla birlikte gelen bu sürümde diğer oyuncuların arasında hızlıca yükselmeyi hedefleyebilir ya da sadece eğlenmeyi tercih edebilirsiniz.

Fighting Ex Layer Minimum Sistem Gereksimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-4160 3.60GHz ya da eş değeri

Intel Core i3-4160 3.60GHz ya da eş değeri RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GTX 750Ti 2 GB veya eş değeri

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GTX 750Ti 2 GB veya eş değeri DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 4 GB

Fighting Ex Layer Önerilen Sistem Gereksimleri