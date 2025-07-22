En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Zirvede Aşırı Ucuz Bir Oyun Var

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 15-22 Temmuz 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında eğlenceli oynanışa sahip ucuz oyun yer aldı. Listede ayrıca açık dünyadan hayatta kalmaya kadar pek çok oyun da bulunuyor.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyun oldu. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

Üs inşa etme ve simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden RimWorld, listenin ikinci sırasında konumlandı. Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Son Derece Olumlu" durumda.

Üçüncü sırada Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen TPS oyunu Helldivers 2, dördüncü sırada ise Leenzee tarafından geliştirilen aksiyon RPG oyunu WUCHANG: Fallen Feathers yer aldı.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (15-22 Temmuz 2025)