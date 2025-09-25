447 TL Değerindeki 2 Oyun Bedava Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta ise oyuncuları ekran başına kilitleyecek birbirinden harika iki adet oyun bekliyor. Eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız bu haftanın bedava oyunlarını kesinlikle kaçırmamalısınız.

Epic Games, İki Oyunu Ücretsiz Olarak Veriyor

Epic Games, Eastern Exorcist ve Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy'yi ücretsiz olarak dağıtıyor. Şu andan itibaren bu oyunları Epic Games mağazasından tamamen ücretsiz bir şekilde indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Toplam değeri 447 TL olan oyunları hiçbir şekilde ücret ödemeden kütüphanenize eklemek için 2 Ekim saat 18.00'e kadar vaktiniz var.

Eastern Exorcist Nasıl Bir Oyun?

Eastern Exorcist, en iyi macera oyunları arasında yer alıyor. Son derece dikkat çekici bir sanat stiline sahip olan oyun, hızlı tempolu bir dövüş sistemi ile öne çıkıyor. Kendine özgü bir tarzı olan oyunun sunduğu benzersiz manzaraları bile oturup saatlerce izlemek istiyorsunuz.

Oyunda alt etmeniz gereken çok çeşitli düşmanlar bulunuyor. Oyunda ilerledikçe karşınıza çıkan düşmanları yenmek de oldukça zorlaşıyor ancak kılıç ustalığınız, benzersiz yeteneğiniz ve akıllıca yaptığınız hamleler sayesinde karşınızda kimse duramıyor. Bu arada çoğu oyunun aksine bu oyunun ara sahnelerine kilitlenip kalacağınızı da belirtmemiz gerekiyor.

Eastern Exorcist Fragmanı

Eastern Exorcist Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 veya daha iyi bir işlemci

Intel Core i3 veya daha iyi bir işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 750

Nvidia GeForce GTX 750 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Kullanılabilir Depolama Alanı: 8 GB

Jorel's Brother Nasıl Bir Oyun?

Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy, Jorel's Brother adlı animasyon dizisinden uyarlanan bir oyun. Size benzersiz bir deneyim sunuyor. Görsel tarzı, oyunun hikâyesi ve karakterin davranışları, sizi bir oyun oynamaktan çok çizgi film izliyormuş gibi hissettiriyor.

Oyun, gökyüzünden bir oyunun düşmesiyle başlıyor. Ailenin küçük üyesi, bu oyun dolayısıyla büyük ve gizemli bir yolculuğa çıkıyor. Siz de bu tuhaf ve komik macerada karaktere eşlik ederek oyunun arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Çeşitli karakterlerle etkileşime girebilir ve eğlenceli mini oyunların keyfini çıkarabilirsiniz.

Jorel's Brother Fragmanı

Jorel's Brother Minimum Sistem Gereksinimleri