Asfaltın Kralı Şekil Değiştiriyor! Efsane Araç Elektrikle Dönecek

Senelerden beri yollarda görülen Audi A4'ün isim konusunda gidilen değişiklikten dolayı tamamen rafa kaldırılacağı düşünülüyordu ancak yeni ortaya çıkan bilgilere göre bu isimden tamamen vazgeçilmeyecek. Audi, bu ismi tamamen yok etmek yerine elektrikli olacak şekilde geri döndürmeye hazırlanıyor.

Bilmeyenler için marka, mevcut modellerdeki kafa karışıklığını gidermek adına isimlendirme konusunda bir değişikliğe gitti. Çift sayılı modeller (A4, A6 ve benzerleri) artık tamamen elektrikli araçları temsil edecek. Tek sayılı modellerde ise içten yanmalı motora sahip ve hibrit araçlar olacak. Mevcut kitlesi, A5 üzerinden devam ederken bu isme bağlı kalmak isteyenleri ise yeni Audi A4 karşılayacak.

Yeni Audi A4 Tamamen Elektrikli Olacak

Yeni elektrikli Audi A4, kullanıcıların karşısına tamamen elektrikli bir araç olarak çıkacak. Araç Volkswagen Grubu'nun SSP adını verdiği altyapıyı kullanacak. Bu platform, donanımdan ziyade yazılım odaklı ve aracın daha akıllı hâle gelmesini mümkün kılacak. SSP'nin getireceği en büyük avantaj ise 800 voltluk sistem. Bu, bataryanın çok fazla ısınmadan daha hızlı şarj edilmesini ve motorların daha yüksek verimlilikle çalışmasını sağlayacak.

2028 ya da 2029 geri dönmesi beklenen otomobil, markanın Concept C olarak adlandırdığı tasarımdan ilham alınarak geliştirilecek. İç kısım daha sürücü odaklı olacak, yapay zeka destekli sesli komut sistemler sayesinde araç tamamen akıllı bir hâle getirilecek. Ayrıca menzil konusunda da büyük iyileştirmeler söz konusu olacak.

Yeni A4'ün giriş seviyesinde yaklaşık 400 hp, performans odaklı RS modellerinin 700 hp üzerine çıkması bekleniyor. Tork yönetimini elektrikli Quattro sistemi ile sağlaması planlanan model, SSP'nin sunduğu esneklik sayesinde farklı batarya seçenekleri ile gelecek. En üst versiyon, 600-700 kilometre civarında bir menzil sunabilir.