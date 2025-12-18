Kalabalık Aileler İçin Süper Lüks Aile Aracı Geliyor! Tarih Verildi

Mercedes-Benz, yeni elektrikli VLE modelinin tanıtım tarihi açıkladı. Tek ve çift motorlu seçeneklerle birlikte gelecek olan yeni modelin batarya seçenekleri de değişiklik gösterecek. Görünüşe bakılacak olursa marka, bu araçla hem sürüş kalitesi hem pratiklik konusunda zengin bir deneyim sunmaya hazırlanıyor..

Mercedes-Benz VLE Ne Zaman Tanıtılacak?

Mercedes'in yeni VLE elektrikli minivanı 10 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Araç, 90 kWh ile 120 kWh arasında değişen batarya seçenekleri ile birlikte gelecek. En verimli modellerin 500 kilometreden fazla menzil sunması bekleniyor. Ayrıca 800 voltluk elektrikli sistem sayesinde 350 kW hızlı şarj desteği sunacak.

Mercedes-Benz VLE Özellikleri

Mercedes, birkaç yıl önce Vision V adı verilen bir konsept araç tanıtmıştı. Bu araç genel olarak bilim kurgu filmlerindeki uzay araçlarına benzeyen fütüristik bir tasarıma sahipti. Yeni çıkacak olan VLE modeli, bu konsept tasarımı alıp yollara getiriyor. Paylaşılan görsellerde ilk dikkat çeken kısım, ön farlar oldu.

Markanın kendi logosundaki meşhur yıldızı farların içine küçük küçük desenlerle işlediği görüldü. Elektrikli olması nedeniyle havalandırma es geçiliyor, ön taraf pürüzsüz ve şık görünüyor. Bunun avantajı sadece daha iyi görünümle sınırlı kalmıyor. Öte yandan menzilin de artmasına yardımcı oluyor.

Konsept araçlarda her türlü eklemeler yapılabiliyor ancak bunları gerçek hayatta yapmaya kalkışmanın büyük bir zahmeti oluyor. Bu nedenle konsept daha günlük kullanıma uygun hâle getirildi. Konseptte camlar çok dar ve fütüristik görünürken gerçek modelde şoförün yolu rahat bir şekilde görebilmesi için camlar daha geniş ve kullanışlı olacak şekilde ayarlandı.

Karmaşık kapılar yerine çocukların ve yaşlıların da rahat binip inebileceği, otomatik ama daha standart yapıda kapılar tercih edildi. Ayrıca basık tavan her ne kadar şık görünse de bunun rahat hareket etmeyi zorlaştıracağı göz önünde bulundurarak kafanızın tavana çarpmayacağı bir orta yol bulundu.

Mercedes VLE, elektrikli araçlar için geliştirilen VAN.EA altyapısının üzerine inşa edilen ilk model olacak. aracın hizmet ettiği amaca göre boyutunun uzaltılmasına ya da kısaltılmasına olanak tanıyor. Performans tarafında da kullanıcılara ihtiyaca göre değişen tek ya da çift motorlu seçenekler sunulacak. Başlangıç modelleri 270 beygirlik, daha ileri seviye modeller 470 beygirlik olacak.