Elektrikli Jeep Compass İçin Tarih Belli Oldu! İşte Tahmini Türkiye Fiyatı!

Jeep, Türkiye pazarına yönelik planlarında bir vites daha yükseltti. SUV trendinde yaşanan artışı bir fırsat olarak gören marka yeni modellerini Türkiye pazarına sunarken elektrikli otomobiller noktasında da önemli planlamalara imza atıyor. Yeni Compass'ı geçtiğimiz haftalarda tanıtan Jeep, şimdiyse elektrikli Compass ile gündeme geldi. Peki yeni model ne zaman satışa sunulacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Jeep Compass Ne Zaman Türkiye'de Satışa Sunulacak?

Jeep 2026 hedefleri doğrultusunda Türkiye pazarında iddialı bir büyüme planı hazırladı. Marka satışlarını 8 bin adet seviyesine taşımayı hedeflerken bunun 5 binini yeni Compass modeliyle gerçekleştirmeyi planlıyor. Şubat ayında E-Hybrid versiyonuyla satışa çıkan modelin Haziran ayında gelecek tam elektrikli seçenekleri ise şimdiden merak uyandırmış durumda.

Yeni nesil Jeep Compass, elektrikli tarafta iki farklı motor seçeneğiyle gelecek. Giriş seviyesinde 213 HP gücünde, 74 kWh bataryalı ve önden çekişli (4x2) versiyon bulunuyor. Bu model yaklaşık 500 km WLTP menzil iddiası taşıyor. Günlük kullanım ve şehir içi verimlilik odaklı konumlanan bu versiyonun markanın hacim satış hedefinde önemli rol oynaması bekleniyor. Daha üst konumda ise 375 HP gücünde çift motorlu 4x4 versiyon yer alıyor. 97 kWh batarya kapasitesine sahip bu model, 650 km WLTP menzil iddiasıyla dikkat çekiyor. Performans ve uzun menzil isteyen kullanıcıları hedefleyen versiyon, segmentinde oldukça iddialı teknik veriler sunuyor.

Jeep tam elektrikli Compass versiyonlarının Türkiye’ye Haziran ayında gelmesini planlıyor. Şu anda satışta olan 2026 model Jeep Compass E-Hybrid 4x2 versiyonu lansman avantajıyla 2 milyon 620 bin TL’den başlıyor. Summit donanım seviyesinde ise fiyat 2 milyon 920 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu mevcut fiyat seviyesi elektrikli versiyonların hangi bantta konumlanabileceğine dair önemli bir referans oluşturuyor.

Elektrikli Jeep Compass Tahmini Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olur?

Avrupa’da 40-45 bin euro seviyesinde konumlanması beklenen 213 HP’lik elektrikli versiyon, güncel kur ve vergi yapısı hesaba katıldığında Türkiye’de 2.4 - 2.7 milyon TL bandında olabilir. 375 HP’lik dört çeker versiyon ise daha yüksek batarya kapasitesi ve performansı nedeniyle 3 milyon TL üzeri bir etikete sahip olabilir. 3 - 3.4 milyon TL aralığı sürpriz olmayacaktır.

