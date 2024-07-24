Elektrikli Şarj İstasyonu Nedir ve Nasıl Çalışır?

Elektrikli şarj istasyonu, elektrikli araçların bataryalarının şarj edilmesini sağlıyor. Şarj istasyonları sayesinde elektrikli araçlar, verimli ve uygun şekilde şarj edilir.

Şarj istasyonları, araçların bataryasını elektrik enerjisiyle doldurur. Böylelikle elektrikli araçların bataryasıyla depolanan elektrik enerjisi direkt hareket enerjisine dönüşmüş olur. Biz de bu rehberde “elektrikli şarj istasyonu nasıl çalışır” sorusunu yanıtlayacağız.

Elektrikli Şarj İstasyonu Nasıl Çalışır?

Elektrikli araç şarj istasyonu sistemi, elektrik enerjisi altyapısı ve tesisatından oluşuyor. Bu sistem, elektrikli araçların hem enerji akışını hem de kontrolünü sağlıyor. Sistemde haberleşme altyapısı ve ünitelerde yer alıyor.

Elektrik enerji altyapısını oluşturan başlıca etmen şarj kapasitesini karşılayan alçak gerilim tesisatıdır. Alçak gerilim sistemleri şu araçlardan oluşuyor;

Busbar sistemleri

Şarj ünitelerinin beslendiği kablo

Elektrik panosu

Alçak gerilim tesisatın içerisinde aynı zamanda harmonik filtreleme üniteleri ve kompanzasyonda yer alıyor. Bahsedilen elektrikli araç şarj sistemleri içerisindeki üniteler, uluslararası şarj istasyon standartlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Sistem, kullanıcı güvenliğini üst düzeye çıkartıyor. Ayrıca bu sistemlerde enerji tüketim bedeli ücretlendirilmiştir. Elektrikli şarj istasyonları; arıza bildirimleri, ücretlendirme ve uzaktan izleme gibi sistemlerden de oluşuyor.

Elektrikli Şarj İstasyonu Nasıl Kurulur?

Elektrikli şarj istasyonları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumu (EPDK)tarafından belirlenen şartlara göre kurulur. Kurulum işlemi öncesinde EPDK’a ait şarj yönetmeliğinde yer alan formla beraber elektrik şebeke işletmesine başvurulur. İstasyonun kurulabilmesi için şebeke işletmecisi alanı kontrol eder. Alan, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumuna uygunsa öyle kurulum gerçekleşir.

İşletmenin yanı sıra elektrikli şarj istasyonları, bireysel amaçlı da kurulur. Yalnız işletme ve bireysel amaçlı elektrikli şarj istasyonları arasında fark vardır. Bireysel şarj istasyonları, işletmelere kıyasla daha kolay kuruluyor. Uzman bir firmayla anlaşarak iş yeri ya da evlere şarj istasyonu kurdurabilirsiniz.

Elektrikli Şarj İstasyon Ünite Çeşitleri Nelerdir?

Uluslararası standartlara göre elektrikli şarj istasyonları iki farklı üniteden oluşuyor. Doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) olarak isimlendirilen bu ünitelerin özellikleri şu şekildedir:

1. Doğru Akım (DC)

Yüksek hızlı şarj şeklinde ifade edilen doğru akım (DC) istasyonları, elektrikli araçların bataryalarını kapasitesine göre 1 ya da 4 saatte tam dolduruyor. Şebeke üzerindeki alternatif akım istasyon üzerinde doğru akıma dönüştürülüp akabinde araç bataryasına iletiliyor. Böylelikle şarj işlemi daha hızlı gerçekleşmiş oluyor. DC şarj istasyonları kapasitesi, 24 kW- 175 kW arasındadır. AC ünitesine kıyasla hem hızlı şekilde bataryayı dolduruyor hem de maliyeti daha fazladır.

2. Alternatif Akım (AC)

Elektrikli şarj istasyonları ünitelerinden olan alternatif akım (AC), standart ev prizlerinde de çalışıyor. Elektrikli araçların uygun fiyata şarj edilmesini sağlayan bu ünitelerde yalnız bataryanın dolması uzun sürüyor. AC şarj ünitelerinde şebekeden gelecek alternatif akım, elektrikli aracın üzerinde konumlanan dönüştürücüyle doğrusal akıma çevriliyor. Doğrusal akıma çevrilen alternatif akım akabinde bataryaya iletiliyor. AC şarj ünitelerinde ortalama 22 kW’a kadar enerji çıkışı yapılabiliyor. Elektrikli araçların AC ünitelerindeki şarj hızı, aracın dönüştürücü kapasitesi ve istasyonun çıkış gücüne göre değişiyor.