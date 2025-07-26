Elektrikli Otomobil Şarj Ücretlerine de Zam Geldi! Ancak Bu Kez Sebep ÖTV Değil!

Tesla, Supercharger şarj fiyatlarına zam yaptı. İşte karşınızda güncel Tesla Supercharger fiyat listesi ve detayları...

Kaan Orman
Kaan Orman -

Elektrikli otomobil şarj ücretleri de zam ile karşı karşıya kalanlar arasında. Ancak bu kez sebep ÖTV değil yoğunluk. Zira Tesla markası Supercharger şarj ünitelerini gelir kaynağı oluşturmak adına diğer marka otomobillerin de kullanıma sunmuştu. Ancak yaşanan yoğunluk sebebiyle Tesla, Supercharger ünitelerinde diğer otomobil markaları için zam hamlesinde bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla, Supercharger Fiyatlarına Zam Yaptı: Diğer Markalara Yüzde 10 Artış Geldi!

Türkiye’de artan ÖTV oranlarıyla yeniden gündeme gelen Tesla şimdi de şarj ücretlerine zam yaptı. 25 Temmuz 2025 itibarıyla Tesla’nın Supercharger istasyonlarında yeni fiyatlar yürürlüğe girdi. Yapılan güncellemede Tesla araç sahipleri için fiyatlar sınırlı oranda artarken diğer marka elektrikli araç sahipleri için yüzde 10'luk dikkat çekici bir zam uygulandı.

Yeni fiyatlara göre Tesla sahipleri artık kilovatsaat (kWh) başına 7,80 TL öderken, diğer marka araç kullanıcıları için bu ücret 9,70 TL’ye yükseldi. Şarj istasyonunda aracın şarjsız şekilde beklemesi durumunda ise dakikada 20 TL ceza uygulanmaya devam ediyor. 

Araç Eski Fiyat Yeni Fiyat (25 Temmuz 2025)
Tesla sahipleri için 7,50 TL / kWh 7,80 TL / kWh
Diğer araç sahipleri için 8,80 TL / kWh 9,70 TL / kWh
Şarjsız bekleme ücreti 20 TL / dakika 20 TL / dakika

Tesla’nın sunduğu fiyatların halen piyasadaki birçok rakibine göre daha uygun olduğu dikkat çekiyor. Özellikle E-Şarj gibi rakip firmalara kıyasla %50’ye varan fiyat avantajı, Supercharger istasyonlarını cazip hale getiriyor. Bu nedenle sadece Tesla sahipleri değil, farklı marka elektrikli araç kullanıcıları da bu istasyonları yoğun biçimde tercih ediyor.

Tesla dışındaki bazı büyük şarj istasyonlarının 26 Temmuz 2025 itibarıyla elektrikli otomobil güncel şarj fiyatları ise şu şekilde:,

Firma AC (yavaş şarj) DC (hızlı şarj)
E-Şarj 10,99 TL / kWh 13,99 TL / kWh
ZES 9,50 TL / kWh 12,49 TL / kWh
Sharz.net 9,90 TL / kWh 13,90 TL / kWh
Trugo (Togg) 7,99 TL / kWh (AC/DC aynı) 7,99 TL / kWh

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