Şarj Kuyrukları Bitecek mi? Elektrikli Araçlar İçin Yüzde 85 Sınırı Geldi!

Elektrikli araç kullanımının hızla artmasıyla birlikte özellikle hızlı şarj istasyonlarında yaşanan yoğunluk da gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Bayram ve tatil dönemlerinde DC hızlı şarj noktalarında oluşan uzun kuyruklar kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan yeni düzenleme ile bu sorunun önüne geçilmesi için dikkat çekici bir adım atıldı. İşte detaylar...

DC Hızlı Şarj İstasyonlarında Artık Yüzde 85 Şarj Sınırı Uygulanacak!

Yeni düzenlemeye göre DC hızlı şarj istasyonlarında batarya doluluk oranı yüzde 85 seviyesine ulaştığında şarj işlemi sistem tarafından sonlandırılabilecek. Bu süreçte araç sahibine bilgilendirme mesajı gönderilecek ve şarj oturumu tamamlanmış sayılacak. Böylece yüksek doluluk seviyelerinde uzun süre istasyon işgali yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elektrikli araçlarda batarya doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştıktan sonra şarj hızı ciddi bir şekilde düşüyor. Bu nedenle yüzde 85 ile yüzde 100 arasındaki şarj dolum süresi aslında ilk yüzde 20 ile yüzde 80 aralığına göre çok daha uzun sürebiliyor. Yeni uygulama hızlı şarj noktalarının bu yavaş dolum süreci nedeniyle gereksiz yere meşgul edilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Yapılan düzenlemenin şarj sağlayıcıları tarafından da denetimli bir şekilde uygulanması halinde şarj kuyruklarının da azalması bekleniyor. Zira Türkiye yapılan araştırmalarda aslında yeteri kadar şarj soketine sahip. Ancak özellikle bayram tatili gibi dönemlerde yollarda artan anlık yoğunluk bu kapasitenin üzerinde bir talep yaratıyor. Bu noktada yüzde 85 seviyesi üzerinde şarj işleminin durdurulması zaman yönetimi konusunda oldukça verimli bir hamle oluyor.

Editörün Yorumu

Yüzde 85 şarj sınırı özellikle hızlı şarj istasyonlarının daha verimli kullanılmasını sağlayabilir. Bu noktada bayram ve yoğun dönemlerde oluşan uzun kuyrukların azalması bekleniyor. Ancak kullanıcıların yüzde 100 yerine yüzde 85 şarj doluluğunu baz alarak yapacakları yolculuklarda daha sık şarj planı yapması gerekecek. Kısacası aslında yine araç sürücülerine önemli derecede görevler düşüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...