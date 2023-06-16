SON DAKİKA: YSK Başkanı Elektronik Seçim Sistemine Geçileceğini Açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin ABD, Estonya, İsviçre, Kanada ve Brezilya gibi ülkeleri örnek alarak elektronik seçim sistemine geçmek için hazırlık yaptığını açıkladı.

Elektronik oylamaya geçişin önemini vurgulayan Başkan Yener, YSK'nın bu konudaki çalışmalarına yerel seçimlerden sonra başlayacağını belirtti. Yener, seçmen sayısının azlığı göz önünde bulundurularak, yurt dışındaki Türk vatandaşları için elektronik oylamaya bir ya da iki seçimde başlanabileceğini belirtti.

Başkan Yener, Türkiye'nin eninde sonunda elektronik oylamayı tamamen benimseyeceğine olan inancını dile getirirken, e-devlet de dâhil olmak üzere çeşitli alternatiflerin araştırılacağını ve değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Elektronik Seçim Sistemi Nasıl Çalışıyor?

ABD, Estonya, İsviçre, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde kullanılan elektronik oylama sistemi, oyların elektronik cihazlar kullanılarak etkin bir şekilde toplanmasına ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

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