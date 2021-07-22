Elon Musk: Benim, Tesla'nın ve SpaceX'in Bitcoin'i Var

Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in Bitcoin'e sahip olduğunu söylemesiyle kripto pazarını hareketlendirdi. Elon Musk geçtiğimiz gün düzenlenen Bitcoin konferansında, "SpaceX, Tesla ve ben Bitcoin sahibiyim" ifadelerini kullandı. Musk ayrıca Bitcoin satmayacağını hatırlattı.

Kripto para birimine yönelik son eleştirilerine rağmen milyarder Elon Musk, Çarşamba günü Bitcoin'in hala bir "destekçisi" olduğunu vurguladı. Musk, kendisinin ve her iki şirketinin -SpaceX ve Tesla- para birimiyle ilgili çevresel endişelerini yinelese de bazı kripto paralara sahip olduğunu doğruladı.

Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in Bitcoin satmayacağını söyledi

Twitter CEO'su ve kripto para savunucusu Jack Dorsey ile birlikte ₿ Word konferansına katılan Musk, kripto para birimleri hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. Musk, Bitcoin'i genel olarak desteklediğini söyledi, ancak kripto madenciliğin çevresel etkileri hakkındaki endişelerini yineledi.

"Kripto ile özellikle de Bitcoin ile dikkat etmeniz gereken şey, fazla enerji kulladığını göz önünde bulundurmak ve bu çevre için iyi değil" ifadelerine yer veren Tesla CEO'su, kendisinin ve tüm şirketlerinin kripto borsasında yatırımları olduğunu vurguladı. Musk ayrıca uzay şirketi SpaceX'in de Bitcoin'e sahip olduğuna dair uzun süredir devam eden spekülasyonları ilk kez doğruladı.

Musk ayrıca kişisel olarak Ethereum'a sahip olduğunu ve fiyatının 2.000 doları aştığını ifade etti. Son aylarda özel ilgi duyduğu meme kripto para birimi Dogecoin'i olduğunu da tekrardan hatırlattı.

Musk, Bitcoin yatırımlarını satma planı olmadığını söyledi. "Bitcoin fiyatı düşerse para kaybederim. İstersem pompalayabilirim ama (hesabımı) boşaltmayacağım. Kesinlikle fiyatı yükseltmeye, satmaya veya bunun gibi bir şeye inanmıyorum. Bitcoin’in başarılı olduğunu görmek isterim" dedi.

Musk şimdiye kadar sürdürülebilirliğe yönelik bazı ilerlemeler kaydedildiğini de kabul etti: "Bitcoin büyük ölçüde yenilenebilir enerji kullanımına doğru kayıyor gibi görünüyor."

Bu yılın başlarında Bitcoin bir hayli yükseldikten sonra, Nisan ayında düştü ve kripto piyasasında 1 trilyon doları eritti. Bu, Tesla'nın Bitcoin ödeme seçeneğini iptal etmesinin ardından geldi ve Musk çevresel endişeleri dile getirdi. Kripto, o zamandan beri dünya çapında artan düzenleyici faaliyetler ve Çin'deki madencilik üzerindeki baskı nedeniyle daha fazla kayıp yaşadı.