En Çok Satılan Capcom Oyunları Belli Oldu! Zirve Şaşırttı

Capcom, şimdiye kadar çok sayıda oyun piyasaya sürdü. Her ne kadar Resident Evil oyunu ile ön plana çıksa da en çok satılan oyunları arasında sadece bu serinin oyunları bulunmuyor. Son paylaşılan listeye göre şirketin başarısında Monster Hunter: World başta olmak üzere pek çok oyunun da önemli bir etkisi bulunuyor.

En Çok Satılan Capcom Oyunları Hangileri?

Monster Hunter: World, Capcom'un en çok satılan oyunları arasında zirvede konumlandı. İlk olarak 26 Ocak 2018 tarihinde piyasaya sürülen oyunda bir avcı olarak canavarları avlamaya çalışıyoruz. Oyunda ilerledikçe karşınıza daha güçlü ve tehlikeli canavarlar çıkıyor. Bunları alt etmek için daha güçlü silahlara ve zırhlara ihtiyacınız oluyor. Söz konusu gereksinimleri ise topladığınız malzemelerle karşılıyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında Monster Hunter Rise yer aldı. Şimdiye kadar 18 milyondan fazla satılan bu oyun tıpkı Monster Hunter: World'da olduğu gibi avcı karakteri yönetiyorsunuz. Oyun size yepyeni haritalar sunuyor. Çeşitli silahlar sayesinde oldukça ürkütücü canavarların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Her canavarın kendine özgü davranışları bulunuyor. Tuzaklara düşmemek ve tehditlerden etkilenmemek için doğru kararlar alıp hızlı hareket etmelisiniz.

Zombi oyunları arasında yer alan Resident Evil 2'nin yeniden yapım versiyonu, 25 Ocak 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana 16 milyondan fazla satışın altına imza atarak listenin üçüncü sırasında konumlandı. Oyun, Xbox One, PC PlayStation 5 / 4 ve Xbox X / S de dahil olmak üzere pek çok platform üzerinden oynanabiliyor. Oyunun orijinal versiyonu ise ilk olarak 1998 yılında yayınlanmıştı.

Resident Evil 7 biohazard, 16,40 milyonluk satış miktarına ulaşarak yeniden yapım Resident Evil 2'nin hemen arkasından geldi. Popüler hayatta kalma serisinin bu oyunu, Güney Amerika'da terk edilmiş bir çiftlik evinde geçiyor. Oyuncuları doğrudan karanlığın içine çekerek gerilim dolu anlar yaşatmayı başarıyor.