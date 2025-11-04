Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg'dan Büyük Başarı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg, geçtiğimiz ay zirvede konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca KG Mobility, Mini, Kia ve BYD dahil pek çok markanın otomobilleri de yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller (Ekim 2025)

Togg T10F (2.532 adet) Togg T10X (1.623 adet) KG Mobility Torres (1.046 adet) Volvo EX30 (870 adet) Kia EV3 (841 adet) Opel Frontera (625 adet) Fiat Grande Panda (606 adet) Mini Countryman (602 adet) BYD Atto 3 (583 adet) Citroën C3 (571 adet)

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10F, geçtiğimiz ay 2 bin 532 satış adedine ulaştı. Otomobil bu sayede Türkiye'de Ekim 2025'te en çok satılan elektrikli otomobil olmayı başardı. İkinci sırada ise Togg'un SUV otomobili konumlandı. T10X'in ekim ayında 1.623 adet satıldığı açıklandı.

Üçüncü sırada KG Mobility Torres yer aldı. Torres, geçtiğimiz ay 1.046 adet satıldı. Bu otomobili 870 adet Volvo EX30, 841 adet ile Kia EV3 takip etti. Geçtiğimiz ay 625 adet satılan Opel Frontera altıncı sırada bulunuyor. Yedinci sırada ise 606 satış adedi ile Fiat Grande Panda konumlandı.

Togg, ekim ayında ve Ocak-Ekim 2025 döneminde Türkyie'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Togg'un ekim ayında 4.155 adet, Ocak-Ekim 2025 döneminde ise 27 bin 480 adet elektrikli otomobil sattığı açıklandı. İkinci sırada Tesla yer aldı. Tesla, Ocak-Ekim 2025 döneminde 27 bin 420 satış adedine ulaştı.

BYD, geçtiğimiz ay 971 adet, Ocak-Ekim 2025 döneminde ise 15 bin 806 adet elektrikli araba sattı. BYD'yi Kia takip etti. Kia'nın ekim ayında 913 adet, Ocak-Ekim 2025 döneminde ise 8 bin 595 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. Listede ayrıca Mini, Hyundai, Opel, Mercedes-Benz, KG Mobility, Peugeot ve Volvo dahil pek çok marka yer aldı.