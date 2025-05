En Çok Satılan Oyunlar Şaşırttı! 10 Yıllık Oyun da Listeye Girdi

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 20-27 Mayıs 2025 dönemini kapsayan listede 10 yıl önce satışa sunulan The Witcher 3: Wild Hunt dahil pek çok oyun bulunuyor. Listede ayrıca altı yıl önce çıkan Red Dead Redemption 2 de yer aldı.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin ilk sırasında FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time konumlandı. En iyi JRPG oyunlar arasında yer alan yapım 21 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunuldu. Oyun kısa sürede zirveye yerlerşerek önemli bir başarı elde etti.

En iyi TPS oyunları arasında yer alan Helldivers 2 ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada RPG türündeki Elden Ring Nightreign, dördüncü sırada ise simülasyon türündeki RoadCraft bulunuyor. Bu oyunları sıra tabanlı RPG Clair Obscur: Expedition 33 takip etti.

Altıncı sırada Stellar Blade, yedinci sırada ise Cyberpunk 2077 konumlandı. Listede ayrıca Tainted Grail: The Fall of Avalon, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Monster Train 2, The Witcher 3: Wild Hunt ve daha pek çok oyun yer aldı.

En Çok Satılan PC Oyunları (20-27 Mayıs 2025)