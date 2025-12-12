2025'in En İyi Filmleri Açıklandı! Birinciye Şaşıracaksınız

Her yıl olduğu gibi bu yıl da on iki ayın sonuna yaklaşırken pek çok şirket, geride bıraktığımız yıla ait istatistik ve özetlerini paylaşmaya başladı. Spotify ve YouTube gibi platformlar kullanıcılarına yıllık özetlerini sunarken, şimdi ise sıra TIME dergisinde. Öyle ki TIME dergisi, 2025 yılının en iyi filmlerini açıkladı. Peki 2025’te öne çıkan yapımlar hangileri? İşte merakla beklenen liste…​

TIME Dergisine Göre 2025 Yılının En İyi Filmleri

Farklı türlerde yapımların bir araya geldiği listeye baktığımızda en iyi 10 filmi görüyoruz. Listenin ilk sırasında ise Nouvelle Vague yer alıyor. Söz konusu bu yapım, Richard Linklater’ın yönettiği bir film olup Jean-Luc Godard’ın 1960 yapımı kült klasikleri arasında yer alan À Bout de Souffle (Breathless) filmini çekme sürecini konu alır.

İkinci sırada ise An Officer and a Spy filmi yer alıyor. Bu yapımsa tarihe “Dreyfus Olayı” olarak geçen büyük skandalı ve dönemin adalet mücadelesini anlatıyor. Listenin devamında üçüncü sırada Blue Moon, dördüncü sırada ise Sentimental Value bulunuyor. Ölmeden önce izlenmesi gereken filmler arasında gösterilen diğer yapımlarsa Peter Hujar's Day, Roofman, Sinners, The Mastermind, Kill the Jockey ve One of Them Days olarak sıralanıyor.

TIME dergisine göre 2025'in en iyi filmleri şu şekilde sıralandı:

Nouvelle Vague An Officer and a Spy Blue Moon Sentimental Value Peter Hujar's Day Roofman Sinners The Mastermind Kill the Jockey One of Them Days

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.