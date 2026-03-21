Stres Bırakmayan Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Zorlu araziler üzerinde ilerlerken tozu dumana katabileceğiniz bir oyun, Epic Games'te ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Şirketin kendi haftalık bedava oyun kampanyasından bağımsız olarak dağıtılan bu oyun için başlayan fırsat, sadece kısa bir süreliğine geçerli. Bu tür oyunlara ilgisi olanların biraz hızlı hareket etmesinde fayda var.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te I Need Spirit Off-Road Edition isimli oyun ücretsiz hâle geldi. Oyun başlayan fırsat, 3 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanesine ekleyenler, kampanya sona erdikten sonra bile dilediği zaman yükleme işlemini gerçekleştirip oyunu oynama imkânına sahip olacak.

Oyun normalde Epic Games üzerinden 23 TL'ye satılıyor. Steam'de ise bu fiyat 0.99 dolar (43,81 TL) şeklinde. Her ne kadar düşük bir meblağ olsa da hiçbir ücret ödemeden oyun almak isteyenler açısından önemli bir avantaj olduğunu söylemek mümkün.

I Need Spirit Off Road Edition Fragmanı

I Need Spirit Off Road Edition Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan I Need Spirit Off Road Edition'da oldukça basit bir amacınız var. Size verilenleri bir noktadan başka bir noktaya ulaştırmaya çalışıyorsunuz ama bu zannedildiği kadar kolay olmuyor. Oyunda düz yol yok, zorlu arazi koşulları altında ilerliyorsunuz. Ayrıca sürdüğünüz araçları da kontrol etmek de oldukça zor olabiliyor.

Oyunda tank, kamyon ve benzeri araçlar mevcut. Bu da gerçekçiliği ikinci plana atıp önceliğin kaotik bir atmosfere verildiği anlamına geliyor. Hedef noktaya düzgün bir şekilde varmak için denge kurmanız da büyük önem taşıyor. Aracınızın ters dönmesi, en son isteyeceğiniz şey oluyor. Bu arada oyunda üç farklı sürüş modu bulunuyor. Oyuncular aracını istediği modda sürebiliyor.

I Need Spirit Off Road Edition'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 7 Windows 10 İşlemci Çift çekirdekli Intel işlemci Intel i5 RAM 2 GB 4 GB Ekran Kartı Intel HD GTX 660 Depolama 1 GB kullanılabilir alan 1 GB kullanılabilir alan

I Need Spirit Off Road Edition Kimlere Göre Bir Oyun?

Bu oyun, zorlu şartlar altında araç sürmeyi seven kişilere hitap ediyor. Sıradan araba sürme oyunları size artık pek ilgi çekici gelmiyorsa karşınıza birçok engel çıkarabilecek bu oyunu oynamaktan büyük keyif alabilirsiniz. Öte yandan bu oyunu beğenmeniz için düşük tempolu oyunlarla da içli dışlı olmanız gerekiyor.

I Need Spirit Off Road Edition'ı Kimler Sevmez?

I Need Spirit Off Road Edition eğer aksiyon seviyesini sürekli yüksek tutan oyunları seviyorsanız muhtemelen ilginizi pek çekmeyecektir. Oyunda sürekli yavaş gitmeniz ve dikkatli olmanız gerekiyor. Bu, başta ilginizi yüksek tutsa da zaman içinde sıkılmanıza neden olabilir. Oyunun pek ciddi bir yapısı olduğu söylenemez, bu tür yapımları seviyorsanız da bu oyunu beğenmeyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

I Need Spirit Off Road Edition'ın yorucu bir günün ardından ekran karşısına geçip biraz sakinleşmek için harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Sabahtan geceye kadar oynanabilecek kadar etkili bir oyun olduğunu söyleyemem ama birkaç saatlik boş zaman varsa ve bunu eğlenerek değerlendirmek istiyorsanız ideal olabilir.