John Wick, Harry Potter, Deadpool ve Dahası Tek Filmde (Video)

Geçmişten bugüne kadar pek çok film serisi beyaz perdede izleyicilerle buluştu. Bunların bir kısmı unutulup giderken bazıları ise izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise yapay zekayı kullanarak tüm bu filmlerin öne çıkan karakterleri içeren yılbaşı temalı kısa film oluşturdu.

Dünyanın En Popüler Filmleri Tek Filmde Birleşti

X'te (eski adıyla Twitter) bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda şimdiye kadarki en popüler film karakterleri bir araya getirildi. Yapay zeka destekli video oluşturma araçları kullanılarak üretilen videoda Deadpool, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Kevin McCallister (Evde tek Başına), John Wick, Vin Diesel (Hızlı ve Öfkeli) ve John Wick yer aldı.

Yılbaşına özel olarak hazırlanan videoda John Wick'in gelip köpeğinin fotoğrafını gösterip gittikten sonra Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli setinden fırlamış gibi gelerek Deadpool da dahil olmak üzere bütün karakterleri alıp yola çıkıyor. Final kısmında ise John Wick ile Vin Diesel birbirine çarparak kaza yapıyor.

En başından beri videoda yer alan karakterler, final sahnesinde iki çarpışan arabanın etrafında dururken kamera karakterlerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Tam o sırada Game of Thrones dizisinin yıldız karakterlerinden biri olan Khaalesi (Daenerys Targaryen) ejderhası ile geliyor ve video sona eriyor.

Genel olarak baktığımızda yılbaşı temalı bu kısa filmde Deadpool, Harry Potter, Hızlı ve Öfkeli, Evde Tek Başına ve Game of Thrones olmak üzere toplam beş film serisi ve dizinin en popüler sekiz karakteri mevcut. Normalde çok farklı evrenlere ait olan bu karakterlerin bir araya getirildiği kısa film, yapay zeka alanında ne kadar büyük bir ilerleme kaydedildiğini gözler önüne sererken "Deadpool ile John Wick karşı karşıya gelseydi ne olurdu?" gibi soruların da yanıt bulmasını sağladı.