2022'nin En Popüler Instagram Etiketleri (Hashtagleri) Açıklandı

2022'nin en popüler Instagram etiketleri belli oldu. Peki, Görüntü tabanlı sosyal medya platformu tarafından paylaşılan listeye göre bu yıl en çok hangi hashtagler tercih edildi? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda etiket kullanımı büyük bir öneme sahip çünkü uygulamada etiket arama işlevi bulunuyor. Böylelikle görsel veya video paylaşırken kullandığınız etiketler, sizi takip etmeyen kişilerin de içeriği görebilmesine imkân tanıyor.

Söz konusu nedenden ötürü hizmette yoğun bir şekilde etiket kullanılıyor. Peki, 2022 yılında en çok kullanılan Instagram etiketleri (hashtagleri) neler? Şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıların bu yıl en fazla tercih ettiği etiketleri paylaştı.

From air fryers to anime, these were the top trending hashtags of 2022 🚀 pic.twitter.com/rUc9tGLMUD