2022'nin En Popüler Instagram Etiketleri (Hashtagleri) Açıklandı

2022'nin en popüler Instagram etiketleri belli oldu. Peki, Görüntü tabanlı sosyal medya platformu tarafından paylaşılan listeye göre bu yıl en çok hangi hashtagler tercih edildi? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

2022 Yılının En Popüler Instagram Etiketleri Listesi

#Mahsaamini

#Taylorswift

#Standwithukraine

#Fifaworldcup

#NFT

#Airfryer

#Strangerthings

#Spyxfamily

#bookstagram

#Jameswebbspacetelescope

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda etiket kullanımı büyük bir öneme sahip çünkü uygulamada etiket arama işlevi bulunuyor. Böylelikle görsel veya video paylaşırken kullandığınız etiketler, sizi takip etmeyen kişilerin de içeriği görebilmesine imkân tanıyor.

Söz konusu nedenden ötürü hizmette yoğun bir şekilde etiket kullanılıyor. Peki, 2022 yılında en çok kullanılan Instagram etiketleri (hashtagleri) neler? Şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıların bu yıl en fazla tercih ettiği etiketleri paylaştı.

From air fryers to anime, these were the top trending hashtags of 2022 🚀 pic.twitter.com/rUc9tGLMUD — Instagram (@instagram) December 21, 2022

Yılın en popüler hashtagleri arasında airfryer de yer alıyor. Bu ürün, özellikle son zamanlarda dünya çapında büyük bir popülerlik elde etti. En başarılı airfryer ürünlerinin neler olduğunu merak ediyorsanız en iyi Airfryer modelleri listemize göz atabilirsiniz.

En fazla tercih edilen etiketler arasında Stranger Things dizisi de bulunuyor. Bunun sebebi ise dizinin dördüncü sezonunun 2022 yılında yayımlanması. İlk olarak 2016 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, çok fazla sayıda izleyici tarafından beğenildi.

Sosyal medya hizmeti tarafından paylaşılan listede NFT de bulunuyor. NFT de tıpkı airafryer gibi özellikle 2022 yılında oldukça büyük bir popülerliğe ulaştı. Fifa World Cup ve James Webb Space Telescope gibi etiketler de listede bulunuyor.