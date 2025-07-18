3.266 TL'lik Çok Sevilen Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez strateji türündeki bir oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı.

Endless Space 2 Definitive Edition Ücretsiz Oldu

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden Endless Space 2 Definitive Edition, Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunuldu. Bu oyuna Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Endless Space 2'nin Definitive sürümünde oyunun yanı sıra Vaulters, Supremacy, Untold Tales, Lost Symphony, Harmonic Memories, Celestial Worlds, Penumbra, Awakening ve Dark Matter isimli DLC'ler bulunuyor.

Endless Space 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bit )

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bit ) İşlemci: 4. nesil Intel Core i3 / 2. nesil Intel Core i5 / AMD A6 serisi

4. nesil Intel Core i3 / 2. nesil Intel Core i5 / AMD A6 serisi RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD 4000 / AMD Radeon 5800 serisi / NVIDIA GTX 550 Ti

Intel HD 4000 / AMD Radeon 5800 serisi / NVIDIA GTX 550 Ti DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Endless Space 2 Nasıl Bir Oyun?

Bilim kurgu temalı Endless Space 2, en iyi sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alıyor. Amplitude Studios tarafından geliştirilen oyunda uzayda imparatorluk kurup yönetmeye çalışıyoruz. Galaksinin en güçlü imparatorluğu olmak için kaynakları iyi yönetmemiz gerekiyor.

Kaynakları yönetmenin yanı sıra yeni teknolojiler geliştirebiliyor, diplomasi yapabiliyor ve diğer imparatorluklar ile savaşabiliyoruz. Oyunda aldığımız her karar genellikle uzun vadeli etkilere neden oluyor.