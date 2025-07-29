GTA Benzeri Yeni Açık Dünya Oyunu Geliyor! İlk Video Paylaşıldı

Concrete Realm Games tarafından geliştirilmekte olan Ends'in geliştirici günlüğü videosu yayınlandı. Paylaşılan video, açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki oyuna yakından göz atma fırsatı sunuyor. Video, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

Ends İçin Geliştirici Günlüğü Videosu Paylaşıldı

GTA benzeri oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap edecek Ends için bir video paylaşıldı. Bu videoda oyunun hem geliştirme sürecini hem de oynanışı içeren görüntülere yer verildi. Videoya göre oyunda GTA 4 ve GTA 5'teki gibi telefon kullanabileceğiz.

Telefon üzerinden fotoğraf çekme, müzik dinleme, haritaya göz atma, arama yapma ve mesajlara ulaşma gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiz. 18 dakika uzunluğundaki videoda dövüş mekanikleri de gösteriliyor.

Ends Nasıl Bir Oyun Olacak?

Londra'da geçen Ends açık dünya, aksiyon ve macera türlerinde bir oyun olacak. GTA alternatifi oyun, Rahim ve onun arkadaşları Sonny ve Reece'nin hikâyesine odaklanacak. Rahim'in sürekli kararlar alması gerekecek. Bu kararlar, hikâyenin gidişatını doğrudan etkileyecek.

Örneğin Rahim, arkadaşlarına sadık mı kalacak yoksa kendi çıkarlarına öncelik mi verecek? Her seçim, farklı sonuçlara yol açacak. Bu, daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlayacak. Ana hikâyenin yanı sıra yan görevler de bulunacak.

GTA'ya önemli bir rakip olmaya hazırlanan oyunda yakın dövüş sistemi de yer alacak. Ends'te ayrıca araba da sürebileceğiz. Videoda sürüş mekaniğine yer verildi. Hangi araçların olacağına dair henüz bilgi mevcut değil.

Ends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K RAM: 4000 MB

4000 MB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB DirectX: Sürüm 11

Ends'in kaç GB yer kaplayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Eğer oyun çıktığında depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmazsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Ends'in Çıkış Tarihi Açıklandı mı?

Hayır, Ends'in çıkış tarihi henüz belli değil. Oyun şu anda Steam'de istek listesine eklenebiliyor. Bunun için Ends'in Steam sayfası üzerinden "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız yeterli.