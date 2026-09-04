3.777 TL'lik İki Oyun Sınırlı Süre Bedava Oldu! Bitmeden Oynayın

Normalde oynamak istediğinizde çok fazla para harcamanıza sebep olacak iki adet oyun kısa süreliğine oynaması ücretsiz hâle geldi. Her ikisi de oldukça kaliteli olan bu yapımlar ile eğlencenin keyfini çıkarmak içinse sınırlı bir süreniz bulunuyor. Strateji sevenlerin ilgileneceği oyun için bu süre bir haftadan daha fazla.

Steam'de Hangi Oyunlar Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu?

Steam'de kısa süreliğine oynaması ücretsiz hâle gelen oyunlar arasında Sid Meier's Civilization VII ve First Class Trouble yer alıyor. İlk oyun normalde 69.99 dolar (3 bin 390 TL), ikinci oyun ise 7.99 dolar (387 TL) fiyat etiketine sahip. Yani her iki yapımı da harcama yapmadan denemek isteyen kişilerin 3 bin 777 TL ödemesine gerek kalmıyor.

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Bu oyunları oynamak için farklı son tarihler belirlendi. First Class Trouble için başlayan fırsat, 7 Eylül 2026 saat 20.00'de sona erecek olsa da Sid Meier's Civilization VII'yi oynamak içinse 10 Eylül 2026 saat 20.00'ye kadar vaktiniz var. İkisini de oynamak isteyenlerin önceliği ilk oyuna vermesinde fayda var.

Sid Meier's Civilization VII Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında konumlanan Sid Meier's Civilization VII, küçük bir toplulukla başladığınız, giderek daha da büyüttüğünüz bir uygarlığı merkezine alıyor. Antik Çağ'dan Modern Çağ'a uzanan bir dönemi kapsıyor. Yeni bölgeler keşfederken toplumun nasıl gelişeceğini de tamamen siz belirliyorsunuz. Her dönem, farklı imkânlar içeriyor. Aynı uygarlığı uzun süre büyütebileceğiniz gibi, yeni çağa geçildikçe yenilemeye de gidebiliyorsunuz.

Oyunda ilerledikçe yeni yerleşimler buluyor, şehirlerinizi genişletiyor, büyük yapılar inşa ediyorsunuz. Uygarlığınızı teknolojik açıdan zirvede taşıyabiliyor, ekonomik olarak daha güçlü hâle gelebiliyor ya da askeri açıdan epey geliştirebiliyorsunuz. Öte yandan karşınıza çıkan diğer uygarlıkalar ile ticaret yapabiliyor, anlaşmalar kurabiliyor ya da onlarla savaşabiliyorsunuz.

Sid Meier's Civilization VII'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel i5-4690 / Intel i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4690 / Intel i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380

NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

20 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 12

First Class Trouble Nasıl Bir Oyun?

First Class Trouble, bir uzay gemisinde geçiyor. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. En ilgi çekici kısmı ise güvenebilecek tek bir kişinin ible olmaması. İki farklı taraftan birini seçiyorsunuz. Bir grup gemide insan yolculardan oluşurken diğer grup ise kendini gizleyen Personoidlerden oluşuyor.

İnsanların tek bir amacı var. ISS Alithea adlı lüks uzay gemisinin yapay gemisinin yapay zeka sistemi CAIN'i kapatmaya çalışıyorlar. Bunun içinse gemide bilgi toplamaya, şüphelileri takip etmeye ve aralarındaki hainleri bulmaya ihtiyaçları var. Tabii, aralarındaki bu hainler kendilerini kolay kolay göstermiyor. O yüzden insanların hedefine ulaşması bir hayli zor oluyor.

First Class Trouble'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

20 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

First Class Trouble, birlikte oynandığında sizi içine çekecek bir oyun. Amacınız sadece görevleri tamamlamak değil. Sadece bu yolla oyundan keyif almak pek mümkün de değil. Asıl eğlencesi, arkadaşlarla oynandığında ortaya çıkıyor. Oyunları genellikle yakın arkadaş grubu ile oynama eğilimindeyseniz, Among Us tarzı oyunları seviyorsanız kesinlikle size hitap edeceğini söyleyebilirim.

Sid Meier's Civilization VII, bahsettiğim oyundan daha farklı oyuncu kitlesine hitap ediyor. Plan yapma ve uzun vadeli strateji geliştirmeyi sevenler için birebir olduğunu düşünüyorum. Hızlı karar vermekten ziyade kurulan uygarlığın yıllar içinde nasıl gelişeceğine odaklanmanızı gerektiriyor. Daha çok tarih sevenler tarafından değerlendirilebilir.