Oyuncular tarafından oldukça fazla beğenilen Songs of Conquest, HOMM serisine benzer bir sıra tabanlı strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sıra tabanlı savaş ve strateji mekaniğine sahip olan Songs of Conquest'te, kudretli ordular kurun ve gittiçe büyüyen bir imparatorluğun adımını atın. 90'lı yılların klasiklerinden esinlenen bu oyun, görsellik açısından o dönemli yaşamış oyuncuları adeta eskilere götürecektir. Eski tarzdaki bu görselliği yeni özellikler ve mekaniklerle işlediği için her türden oyuncuya hitap eden bir yapıya sahiptir.

Farklı düşmanlarla ve değerli ganimetlerle dolu dünyada kendi bölgenizi oluşturarak, yönetebilirsiniz. İmparatorluğunuzun kaynaklarını yönetin, yeni ilerlemelerin kilidini açın ve krallığınızı gitgide büyütün. Şehir yapınızı istediğiniz gibi ayarlayabilir ve planlamanızı da tarzınıza uyacak şekilde yapabilirsiniz.

Tabii ki, oyun sadece şehir yönetimi olarak ilerlemiyor. Etrafınızdaki düşmanlarla savaşacak ve onları fethetmeye çalışacaksınız. Yeni bölgeleri almak için savaşlar oldukça önemlidir. Sıra tabanlı savaş mekaniğini oyunculara sunan Songs of Conquest, oldukça gelişmiş stratejilere de sahiptir.

Songs of Conquest İndir

Oyunun 2D piksel grafikleri bulunsa da hoş bir görselliğe sahiptir. Oyunculara, bu türün efsanelerinden olan HOMM serisini andıran Songs of Conquest, oldukça iyi bir geri dönüş aldı. Erken aşamadan çıkış yapan bu oyun, tam sürümüyle birlikte oyunculara sunuldu. Siz de sıra tabanlı strateji deneyimi yaşamak istiyorsanız, Songs of Conquest indirin ve eski anılarınızı tekrardan yaşayın.

Songs of Conquest Sistem Gereksinimleri