Epic Games Bedava Oyunlar Dağıtıyor! Acele Edin

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket bu kez bir oyun ve bir oyun paketi dağıtmaya başladı. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyunlar eğlenceli oynanışlarıyla öne çıkıyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Epic Games, The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4'ü bedava veriyor. Bu oyunları Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 11 Aralık 2025 tarihine kadar zamanınız var.

The Darkside Detective Nasıl Bir Oyun?

Point and click ve macera türlerindeki The Darkside Detective, komedi ve doğaüstü gizem unsurlarını birleştiriyor. Twin Lakes şehrinde geçen yapımda Francis McQueen isimli bir dedektifi kontrol ediyoruz. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan oyunda tuhaf ve doğaüstü vakaları çözmeye çalışıyoruz.

Esprili diyalogların yer aldığı yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Spooky Doorway tarafından geliştirilen oyun, 2017 yılında piyasaya sürüldü. Piksel grafiklere ve başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan The Darkside Detective'in Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

The Darkside Detective Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 3. nesil Intel Core i3 / AMD FX-4100 Serisi

3. nesil Intel Core i3 / AMD FX-4100 Serisi RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD / GeForce 6 Serisi / Radeon R7 Serisi

Intel HD / GeForce 6 Serisi / Radeon R7 Serisi Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Jackbox Party Pack 4 Nasıl Bir Oyun?

Jackbox Party Pack 4, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Bu pakette Fibbage 3, Survive the Internet, Monster Seeking Monster, Bracketeering ve Civic Doodle olmak üzere beş adet oyun mevcut. Her oyunun desteklediği oyuncu sayısı farklı. Örneğin Fibbage 3 sekiz oyuncuya kadar, Bracketeering ise 16 oyuncuya kadar destekliyor.

Her oyun farklı bir konuya sahip. Örneğin Fibbage 3'te doğru olmayan yanıtlarla arkadaşlarımızı kandırmaya çalışıyoruz. Civic Doodle'da ise çizim yaparak arkadaşlarımızla yarışıyoruz. Jackbox Games tarafından geliştirilen The Jackbox Party Pack 4, 2017 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü.

Jackbox Party Pack 4 Minimum Sistem Gereksinimleri