Epic Games’ten Büyük Sürpriz: Para İadesi Başladı!

Epic Games Store, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl sonuna yaklaşırken oyuncular için ücretsiz oyun etkinliğini başlattı. Normalde haftalık olarak ücretsiz yapımlar sunan platform, bu dönemde bu zaman aralığını kısaltarak her gün bir oyun dağıtmaya başlıyor. Üstelik bu dönemde verilen oyunlar çok daha kaliteli yapımlardan oluşuyor.

Epic Games’in yıl sonu etkinliğinin ilk gününde ücretsiz olarak sunulan oyun ise Hogwarts Legacy oldu. Bu büyük sürpriz birçok oyuncuyu sevindirirken oyunu daha önce ücret ödeyerek satın alan kullanıcılar için soru işaretleri yarattı. Neyse ki Epic Games, kullanıcıların gönlünü kazanmayı başardı. İşte ayrıntılar...

Epic Games, Hogwarts Legacy Satın Alanlara Para İadesi Yapıyor

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Hogwarts Legacy’nin ücretsiz olarak sunulması oyuncular için büyük bir sürpriz oldu. Epic Games daha önce de AAA kalitesinde yapımları ücretsiz dağıtmıştı ancak etkinliğin ilk gününde bu kadar sevilen bir yapımın verilmesi beklenmiyordu.

Öte yandan Türkiye’de yaklaşık 2 bin TL fiyat etiketine sahip olan oyunu kısa süre önce satın alan bazı oyuncular hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Epic Games, oyuncu dostu bir adım atarak bu durumu telafi etti. Oyuncular tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre platform, Hogwarts Legacy’yi ücretsiz olmadan önce satın alan kullanıcılara para iadesi yapmaya başladı.

Elbette bu iadeler herkes için değil. Yalnızca oyunu ücretsiz dağıtım başlamadan kısa süre önce satın alan kullanıcılara yapılıyor. Yani aylar önce yapılan satın alımlarda iade söz konusu değil.

Epic Games, Steam gibi rakiplerinin aksine daha kullanıcı dostu politikalarıyla biliniyor ve bunu bir kez daha göstermiş oldu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.