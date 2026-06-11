Aşırı Kaotik Savaş Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, geçen hafta Songs of Conquest ve Rogue Waters'ı ücretsiz olarak dağıttı. Bugün itibarıyla söz konusu oyunlara bedava erişmek mümkün olmaktan çıkarken onların yerine ise iki oyun daha ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Her iki yapım da oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Hâle Geldi?

Epic Games'te Warhammer 40,000: Speed Freeks ile The Ouroboros King ücretsiz hâle geldi. Tabii, önceki hafta dağıtılan oyunlarda olduğu gibi bu yapımlar da sonsuza kadar ücretsiz kalmayacak. Oyuncuların fırsatı değerlendirmek için 18 Haziran 2026'ya kadar süresi olacak. Belirtilen tarihten itibaren oyunlar ücretli hâle gelecek. Oynamak isteyenlerinse harcama yapması gerekecek.

Warhammer 40,000: Speed Freeks Nasıl Bir Oyun?

Warhammer 40,000: Speed Freeks, yarış oyunları arasında yer alıyor ama bildiğiniz yarış oyunları gibi kurallara tabi değil. Burada araçları tamamen savaşmak için kullanıyorsunuz. Oyunda kendi haritanızı tasarlayabiliyor, yarış pisti oluşturabiliyorsunuz. Bu oluşturulan haritaları diğerleri ile paylaşmak mümkün. Benzer şekilde siz de onların haritasını indirip oynayabiliyorsunuz.

Oyunun en iyi yönlerinden biri, araç özelleştirme seçeneklerinin epey geniş bir yelpaze sunması. Aracın çok çeşitli parçalarını istediğiniz gibi değiştirmekte özgürsünüz. Sadece harita oluşturma ve araç özelleştirme özelliği bile oyunun hiç sıkılmadan uzun yıllar boyunca oynanabilmesini mümkün hâle getiriyor.

Warhammer 40,000: Speed Freeks'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: Intel core i5-2500/ AMD Ryzen 1300X

Intel core i5-2500/ AMD Ryzen 1300X Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 570 / Intel A580

NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 570 / Intel A580 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

The Ouroboros King Nasıl Bir Oyun?

Temelde bir satranç olsa da çok daha çeşitlilik sunmaya odaklanan The Ouroboros King, sıra tabanlı strateji oyunları arasında. Bununla birlikte roguelike türünü de kapsıyor. Bu sayede oyuncular tekrar tekrar oyunu oynayabiliyor. Güçlü bir ordu kurabiliyor, klasik satranç taşlarının yerine farklı taşlar tercih edebiliyorsunuz. Öte yandan taşlara çeşitli bonuslar veren kalıntılar bulup bunları etkili şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca geçici avantajlara sahip olmanızı mümkün kılan eşyalar da mevcut.

The Ouroboros King'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

Windows 7 SP1+ Ekran Kartı: Herhangi bir ekran kartı

Herhangi bir ekran kartı İşlemci: SSE2 destekli işlemci

Editörün Yorumu

The Ouroboros King, bana göre çok iyi bir sistemi olmayan kişilerin boş vakitlerini değerlendirmek için tercih edebileceği bir oyun. Kötü bir yapım sayılmaz, sadece basit bir oynanışa sahip ve genel kitleye hitap etmiyor. Ama Warhammer 40,000: Speed Freeks için aynısını söylemem mümkün değil. Bu yapım oldukça geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. Daha önce Warhammer 40K evreninden bir oyun oynayanlar mutlaka ilgi gösterecektir. Yolu hiç bu seri ile kesişmeyenler de oyunu oynamaktan büyük keyif alacaktır.