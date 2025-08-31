Epic Games İki Popüler Oyunu Yakında Bedavaya Dağıtacak!

Her hafta ücretsiz yapımlar ve cazip indirimleri oyuncularla buluşturan Epic Games, kullanıcılarını gelecek hafta da mutlu edecek. Geçtiğimiz hafta 573 TL değerindeki 2 oyunu ücretsiz olarak sunan platform, şimdi de önümüzdeki hafta kütüphanelere ücretsiz olarak eklenebilecek yeni oyunlarını duyurdu. Gelin Epic Games'in yakında hediye edeceği yeni oyunlara hep birlikte göz atalım.

Monument Valley ve The Battle of Polytopia Epic Games'te Ücretsiz Olacak

Epic Games'in gelecek hafta kullanıcılara bedava olarak hediye edeceği oyunlar Monument Valley ve The Battle of Polytopia oldu. Yıllardır rahatlatıcı dinamikleri ve huzurlu atmosferi ile oyuncuların gözdesi haline gelen Monument Valley, minimalist 3D tasarımı ve üstün geometriye sahip yapılarıyla öne çıkan bulmaca türünde bir yapım olarak öne çıkıyor.

Bir diğer bedava oyun olan The Battle of Polytopia ise keşfet, genişlet, kullan ve yok et" prensibine dayanan sıra tabanlı bir strateji oyunu olarak tanımlanıyor. Oyunda, kendi medeniyetinizi kurup geliştirerek diğer kabilelerle savaşıyor ve dünyayı fethetmeye çalışıyorsunuz.

İki oyun da 4 Eylül ile 11 Eylül tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebilecek. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak sunulan Machinarium ve Make Way'i de 4 Eylül tarihine kadar kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatalım.

Monument Valley Oynanış Fragmanı

The Battle of Polytopia Oynanış Fragmanı

Peki siz Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.