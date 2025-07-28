Bu Oyunlar Resmen Uçtu! Epic Games’te En Çok Satanlar Açıklandı
Epic Games Store, en çok satan oyunları açıkladı. Paylaşılan listede GTA 5'ten EA SPORTS FC 25'e, Dead by Daylight'tan God of War'a kadar birçok yapım yer aldı.
Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, platformda en çok satan oyunları açıkladı. Böylece milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan ve ücretsiz oyun dağıtmasıyla tanınan mağazada kullanıcıların en fazla ilgi gösterdiği yapımlar netleşmiş oldu.
Paylaşılan listeye göre zirvede Rockstar Games’in ikonik açık dünya klasiği Grand Theft Auto 5 Enhanced yer alıyor. Hemen ardından geleceğin distopik sokaklarında geçen Cyberpunk 2077 geliyor. Üçüncü sırada yine Rockstar imzası taşıyan ve Vahşi Batı atmosferiyle dikkat çeken Red Dead Redemption 2 bulunuyor.
Listenin devamında ise spor oyunlarının güçlü temsilcisi EA SPORTS FC 25 Standard Edition, taktiksel FPS oyunu Ready or Not, yakında çıkacak olan EA SPORTS FC 26 Standard Edition, psikolojik gerilim türünün sevilen ismi Alan Wake 2 ve süper kahraman temalı Marvel’s Spider-Man 2 gibi dikkat çeken yapımlar var. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Epic Games Store'da En Çok Satan Oyunlar
|Sıra
|Oyun Adı
|1
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|2
|Cyberpunk 2077
|3
|Red Dead Redemption 2
|4
|EA SPORTS FC 25 Standard Edition
|5
|Ready or Not
|6
|EA SPORTS FC 26 Standard Edition
|7
|Alan Wake 2
|8
|Marvel’s Spider-Man 2
|9
|Dead by Daylight
|10
|The Last of Us Part 1
|11
|Killing Floor 3
|12
|Sid Meier’s Civilization 6
|13
|Assassin’s Creed Shadows
|14
|Hogwarts Legacy
|15
|Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
|16
|God of War
|17
|Marvel's Spider-Man Remastered
|18
|God of War Ragnarök
|19
|WUCHANG: Fallen Feathers
|20
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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