Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Hayal Kırıklığına Uğrattı
Epic Games, beşinci gizemli oyunu ücretsiz olarak indirmeye sundu. Peki, ilginç bir deneyim sunan bu oyun kütüphaneye nasıl eklenir? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games'in yeni gizemli ücretsiz oyunuSorry We're Closed oldu.
- Oyunu kütüphaneye eklemek için 22 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.
- Sorry We're Closed, hayatta kalma ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yıl da gizemli ücretsiz oyunlar sunuyor. İlk gizemli oyun Hogwarts Legacy, ikinci gizemli oyun Jotunnslayer: Hordes of Hel, üçüncü oyun Eternights, dördüncü oyun ise Blood West oldu. Şirket, kısa süre önce beşinci gizemli bedava oyunu indirmeye sundu. Peki, Epic Games, yılbaşına özel hangi oyunu ücretsiz yaptı?
Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?
Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu, oyuncuların bir kısmını hayal kırıklığına uğrattı. Beşinci ücretsiz gizemli oyun Sorry We're Closed oldu. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 22 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.
Sorry We're Closed Fragmanı
Sorry We're Closed Nasıl Bir Oyun?
Sorry We're Closed, hayatta kalma ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Anşimasyon tarzı bir görselliğe sahip olan yapımda iblislerle savaşıyoruz ve bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. arcade tarzı savaş mekanikleriyle nostaljik bir deneyim sunan oyunda sabit kamera açısı bulunuyor.
Sabit kamera açısından dolayı kontroller zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Oyunda Michelle, özel gücü sayesinde normalde görünmeyen dünyaları görebiliyor. Bu özellik hem gizli sırları ortaya çıkarmak hem de bulmacaları çözmek için kritik rol oynuyor. 2024 yılında piyasaya sürülen oyunda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor.
Sorry We're Closed Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri (64-bit)
- İşlemci: Intel i3 veya eş değeri
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Intel UHD / AMD Radeon
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan