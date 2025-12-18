Epic Games'in Yeni Gizemli Oyunu Açıklandı! Ücretsiz Veriliyor

Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yıl da oyunculara gizemli ücretsiz oyunlar sunuyor. Geçtiğimiz hafta Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy'i ücretsiz olarak sunan şirket bu kez yeni bir oyunu bedava yaptı. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayan Jotunnslayer: Hordes of Hel'i bedava veriyor. En iyi roguelike oyunlar arasında yer alan bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 19 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.

Jotunnslayer: Hordes of Hel Fragmanı

Jotunnslayer: Hordes of Hel Nasıl Bir Oyun?

Jotunnslayer: Hordes of Hel, İskandinav mitolojisini merkezine alan roguelike türüne sahip bir oyun olarak öne çıkıyor. Yüksek tempolu bu oyunda düşmanlara karşı yoğun mücadele veriyoruz. Karakter genellikle otomatik saldırıyor, oyuncu olarak sizin stratejik hareket etmeniz gerekiyor. Böylece tecrübe puanı toplayıp seviye atlıyorsunuz.

Oyunda her seviye atladığınızda farklı yetenekler arasında seçim yapıyorsunuz. Bu becerilerden hangisi seçeceğiniz konusunda özgürsünüz. Oynayış tarzınıza göre en uygun olanı tercih edebiliyorsunuz. Bu arada oyunda farklı oynanış tarzı gerektiren çeşitli sınıflar mevcut. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Bunları göz önünde bulundurarak iyi bir strateji geliştirip oyunda çok iyi noktaya gelebiliyorsunuz.

Jotunnslayer: Hordes of Hel Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600x

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600x RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 960 / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Jotunnslayer: Hordes of Hel Önerilen Sistem Gereksinimleri