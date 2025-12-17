Gerçekçi Uzay Oyunu Ücretsiz Olarak Çıktı! Ay'a Adımınızı Atın

Ay'a ayak basan insan olmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyor musunuz? Öyleyse tamamen ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşan yeni oyunu Real Moon tam size göre olabilir. Bu gerçekçi uzay oyunu, sizi gerçekten de Ay'da gibi hissettirecek kadar ayrıntılı bir şekilde geliştirildi.

Real Moon Ücretsiz Olarak Sunuldu

Real Moon, Steam'de ücretsiz olarak yayınlandı. Bu oyun, sizi Ay'ı keşfetmek üzere gönderilen bir astronotun bakış açısından oynatıyor. Historia Inc. tarafından Japon uzay ajansı JAXA ile iş birliği içinde geliştirilen oyun, topografik veriler kullanılarak tasarlandı. Bu, kraterlerin oluşumunu gerçeğine uygun şekilde görmenize imkân tanıyor.

Oyunda sadece tek bir fotoğrafı kullanarak Ay'ın yüzeyindeki belirli bir noktayı tespit etmeye çalışıyoruz ancak bunun için yürümek zorunda da değilsiniz. Uzak mesafeleri son derece kolay bir şekilde katetmenizi sağlayacak bir aracınız da bulunuyor. Herhangi bir süre sınırının olmaması da özgürce dolaşmanıza ve keşif yapmanıza olanak tanıyor.

PC'de oynayabileceğiniz simülasyon oyunları arasına katılan Real Moon ile ilgili en büyük eksiklik, Ay'ın sadece belirli bir kısmını size sunmakla sınırlı kalması oldu. Yine de bu ay simülasyonu tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla bu tür eksiklikleri görmezden gelinebilir.

Real Moon Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows11

İşlemci: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3500

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: GeForce RTX 2060

DirectX: Sürüm 12

Real Moon Önerilen Sistem Gereksinimleri