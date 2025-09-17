Çok Gerçekçi FPS Oyununun Steam Sayfası Açıldı! Türkçe Desteğine Sahip

Etkileyici atmosfer, başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkan Escape from Tarkov şu anda yalnızca geliştirici stüdyonun resmî web sitesi üzerinden satın alınıyor. Kısa süre önce alıann yeni karar doğrultusunda oyunun Steam sayfası da açıldı. Bu, oyuna daha fazla kişinin erişebilmesini sağlayacak.

Escape from Tarkov, Steam'de İstek Listesine Eklenebiliyor

Uzun yıllardır beta sürecinde olan Escape from Tarkov'un Steam sayfası açıldı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun şu anda istek listesine eklenebiliyor. Bunun için Steam hesabınıza giriş yapıp oyunun sayfası üzerinden "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız yeterli.

Oyunun Steam'e ne zaman geleceği henüz bilinmiyor ancak tam sürüm 15 Kasım tarihinde çıkacak. Muhtemelen tam sürüm ile birlikte Steam üzerinden de satışa sunulacaktır. Bu gelişme, oyunun daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmasını ve Steam'in sunduğu daha kolay erişim ve topluluk özellikleri gibi avantajlardan faydalanmasını sağlayacak.

Escape from Tarkov Nasıl Bir Oyun?

Piyasadaki en gerçekçi oyunlardan biri olan Escape from Tarkov, hayatta kalma, FPS ve loot türlerini birleştiriyor. Karakter hareketlerinin çok detaylı şekilde modellendiği oyunda koşma, yüürme eğilme ve siper alma gibi eylemleri çok gerçekçi bir şekilde deneyimliyoruz. Yaralanma durumunda hareketlerin kısıtlanması da gerçekçilik seviyesini artırıyor.

Oyunda bir merminin zırhı delip geçip geçemeyeceği, mermi türüne ve zırhın seviyesine bağlıdır. Bu durum, oyuncuları çatışmalarda stratejij düşünmeye ve doğru ekipmanı seçmeye yöneltiyor. Her silahın kendine özgü ve gerçekçi bir geri tepme mekaniği mevcut. Bu da silah hakimiyetini önemli hâle getiriyor. Silah özelleştirmesi, geri tepmeyi ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Escape from Tarkov Fragmanı

Escape from Tarkov Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 or similar

AMD Ryzen 5 3600 or similar RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GTX 1660 veya eş değer ekran kartı

GTX 1660 veya eş değer ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Escape from Tarkov Önerilen Sistem Gereksinimleri