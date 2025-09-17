Fiyatı Cep Yakan Call of Duty: Black Ops 7'nin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Black Ops 7'nin yeni fragmanı oyuncularla buluştu. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan tanıtım videosu, Zombies modunun neler sunacağını gösteriyor. Görünüşe göre CoD serisinin yeni oyununda Zombies modu eğlenceli vakit geçirmemize yardım edecek.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Zombies Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 7 için yeni bir fragman paylaşıldı. Call of Duty'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu, Zombies moduna odaklanıyor. Zombies modunda Richtofen, Carver, Weaver, Maya ve Grey dahil olmak üzere pek çok karakter arasından birini seçip zombilere karşı mücadele edeceğiz.

Call of Duty: Black Ops 7 Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty: Black Ops 7, birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak bir FPS oyunu olacak. 2035 yılında geçecek oyun, Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak. Oyunda son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin maceralarına tanık olacağız.

Oyunda hikâye modunun yanı sıra co-op, çok oyunculu ve zombi modları bulunacak. Co-op modu sayesinde hikâyeyi ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Co-op desteğinin 4 kişiye kadar destekleyeceği söyleniyor.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Türkiye Fiyatı

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir beklenen Call of Duty: Black Ops 7'nin standart ve kasa olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Standart sürüm Steam'de 69,99 dolar (2.890 TL), PlayStation ve Xbox mağazalarında 3.199 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Black Ops 7'nin kasa isimli sürümü Steam'de 99,99 dolar (4.128 TL), PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 4.399 TL fiyat etiketine sahip. Call of Duty serisinin yeni oyunu ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Call of Duty: Black Ops 7 Çıkış Tarihi

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Call of Duty: Black Ops 6, 2024 yılının ekim ayında oyuncular ile buluşmuştu.