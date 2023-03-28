iPhone 15 ile eSIM Destekli iPhone'lar Avrupa'ya da Geliyor!

Apple geçen yıl iPhone 14 serisini piyasaya sürdü ve bu telefon şirketin SIM kart tepsisi olmadan gelen ve bunun yerine yalnızca eSIM'e dayanan ilk telefonuydu. Bu değişiklik yalnızca ABD'deki iPhone'larda geçerliydi ancak yaklaşmakta olan iPhone 15 serisi dünyanın diğer bölgelerine de bunu sunabilir gibi görünüyor.

Bu bilgi, iPhone 15 serisinin yalnızca eSIM destekli bir şekilde üretileceğini söyleyen Fransız web sitesi MacGeneration'dan geliyor. İddialara göre Apple, SIM kart tepsisi olmayan iPhone'ları insanlara benimsetmeye başlamayı planlıyor.

Ancak Apple mağazası olan her ülke eSIM'i yaygın olarak benimsemediği için bu hâlâ sadece bir söylentiden ibaret. Bazı ülkelerdeki bazı operatörler hâlâ eSIM'leri bir seçenek olarak sunmuyor.

Apple Neden eSIM'i Zorunlu Tutmayı Planlıyor?

Apple'ın eSIM'leri zorunlu tutmasının en büyük nedenlerinden biri telefonun kendisi olmadan çalınamayacağı için önemli güvenlik avantajları sunması. Bir başka neden de özellikle telefonlarımızın içindeki tüm yeni parçaların kapladığı alan düşünüldüğünde, çok yer kaplayan geleneksel SIM kart yuvasına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yer açmasıdır. Bu yeni boş alan daha sonra üreticiler tarafından daha kullanışlı/güçlü donanımlar yerleştirmek için kullanılabilir.

Apple bu yıl eSIM iPhone'ları Avrupa'ya bu yıl tanıtmasa bile iPhone 16 ile birlikte bu teknolojinin gelmesi çok muhtemel.