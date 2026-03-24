Samsung'un Orta Segmenti Karıştıracak İşlemcisi Tanıtıldı! Galaxy A57'de Kullanılacak

Samsung kısa bir süre önce orta segment cihazlara güç verecek Exynos 1680 yonga setini tanıttı. Bu yeni işlemci ilk olarak yarın tanıtılacak Galaxy A57 modelinde kullanılacak ve ilerleyen dönemde daha fazla cihazda karşımıza çıkacak. İşte Exynos 1680 özellikleri!

Exynos 1680 Özellikleri Neler?

Mimari : 1+4+3

: 1+4+3 Çekirdekler : 1x Cortex-A720 - 2.9 GHz 4x Cortex-A720 - 2.6 GHz 3x Cortex-A520 - 1.95 GHz

: Grafik Birimi : Xclipse 550

: Xclipse 550 Grafik Birimi Mimari: AMD RDNA 3

AMD RDNA 3 Konfigürasyon : 2 WGP + 2 RB

: 2 WGP + 2 RB Kamera Özellikleri: Gürültü azaltma, geliştirilmiş kontrast, daha tutarlı renk

Gürültü azaltma, geliştirilmiş kontrast, daha tutarlı renk Video : 4K @ 60fps

: 4K @ 60fps RAM Desteği: LPDDR5X

LPDDR5X Depolama Desteği: UFS 4.1

Exynos 1680 CPU Özellikleri Neler?

Galaxy A57'de kullanılacak Exynos 1680, 4nm mimari ile üretiliyor. Selefi Exynos 1580 ile kıyaslandığında üretim sürecinde bir değişiklik olmasa da, çekirdek yapısında bazı farklılıklar söz konusu. Geçen yılki yongada 1+3+4 dizilimi kullanılırken, yeni işlemcide bu yapı 1+4+3 olarak değişiyor. Bu sayede performans ve enerji verimliliği dengesi daha iyi optimize edilmiş oluyor.

Bunu biraz daha açarsak Samsung, önceki nesilden farklı olarak bir verimlilik çekirdeğini orta seviye performans çekirdeğine kaydırarak 1+4+3 çekirdek dizilimini kullanmaya başladı. Bu da güç tüketiminde devasa artışlar olmadan performansı artırıyor diyebiliriz. Kısacası çoklu görevlerde daha iyi performans elde edebileceksiniz.

İşlemcinin çekirdek diziliminde bir adet 2,9 GHz hızında çalışan Cortex-A720, dört adet 2,6 GHz hızında çalışan Cortex-A720 ve üç adet 1,95 GHz hızında çalışan Cortex-A520 çekirdeği bulunuyor. Karşılaştıracak olursak, selefinde bir adet 2.9 GHz ARM Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve dört adet 1.95 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine yer veriliyor.

Exynos 1680, LPDDR5X bellek ve UFS 4.1 depolama teknolojilerini destekliyor. Bilindiği üzere Exynos 1580 ise LPDDR5 ve UFS 3.1 ile sınırlıydı. Bu da yeni donanımın veri transferi ve bellek performansında ciddi bir artış sunduğunu gösteriyor. Bununla birlikte 200 megapiksel çözünürlüğe kadar kamera sensörlerini ve 4K 60 FPS video kaydını destekleyebiliyor.

Exynos 1680 GPU Özellikleri Neler?

Donanımda AMD’nin RDNA 3 teknolojisini kullanan Xclipse 550 grafik işlemci birimi tercih edilmiş. Şirketin iddiasına göre, Exynos 1680’in grafik işlemcisi bir önceki nesile kıyasla yüzde 16 daha yüksek performans sunuyor. Bu da oyunlarda ve grafik ağırlıklı uygulamalarda daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Bir önceki nesilde Xclipse 540'ın kullanıldığını da belirtelim.

Exynos 1680 Oyun Performansında Nasıl Olacak?

Exynos 1680 yeni tanıtıldığı için oyunlarda neler sunacağına dair spesifik bir bilgi yok. Ancak burada selefine bir göz atarak fikir sahibi olabiliriz. Örneğin, Exynos 1580 işlemcisiyle gelen Galaxy A56 PUBG Mobile'da HD çözünürlükte ortalama 30 FPS veriyor. Call of Duty Mobile'da ise 60 FPS'e kadar çıkabiliyor. Buradan yola çıkarak yeni yonganın mobil oyunu daha akıcı oynatacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Exynos 1680, özellikleriyle orta segment cihazlar için fazlasıyla yeterli bir işlemci. Ancak oyun performansı veya kamera sizin için öncelikliyse, bu seviyedeki bir işlemciden güç alan bir akıllı telefonu tercih etmek ideal olmayabilir. Biraz daha yüksek performans arıyorsanız, Exynos 2400 işlemcili Galaxy S25 FE gibi modellere yönelmek daha doğru bir seçenek olacaktır.