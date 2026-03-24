Samsung'dan 12 GB RAM'li Yeni Telefon Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni telefonu Galaxy A57 5G merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy A57 5G'nin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon büteç dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu arada cihaz yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A57 5G, Kenya merkezli bir e-ticaret platformunda ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonun fiyatı, 430 dolar (19 bin 69 TL) ile 495 dolar (21 bin 951 TL) arasında olacak. Ortaya çıkan başlangıç ücreti göz önünde bulundurulduğunda telefonun tahmini Türkiye fiyatı 38 bin TL olabilir.

Samsung'un Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Örneğin serinin bir önceki modeli olan Galaxy A56 şu anda 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy A57 de bu durumda Türkiye'ye 30 bin TL altı bir fiyat etiketiyle birlikte gelebilir.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmes ibeklenen Samsung Galaxy A57 5G, 25 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy A56, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Samsung Galaxy A57 5G'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A56'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A57 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Exynos 1680 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı ancak serinin önceki modelleri göz önünde bulundurulduğunda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olam üzere çoğu oyun içi yeterli bir performans elde edilecektir.

Galaxy A56'da Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.9 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.6 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.9 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Bütçe dostu Android telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Galaxy A56, Galaxy A55 ve Galaxy A54'te 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisinin tercih edildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonu, 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Galaxy A57 5G, Super AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Bu da genel telefon kullanımını olumlu yönde etkileyecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy A56'da 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Super AMOLED ve 1900 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Buna göre serinin yeni telefonunda 1900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy A57 5G'nin bütçe dostu bir fiyat etiketiyle gelirse orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Fiyatın 30 bin TL'nin üzerine çıkması durumunda ise bence Galaxy S25 FE'yi tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Galaxy A57 5G hem oyun hem de günlük kullanım için gayet yeterli bir performans sunacaktır ama bundan çok daha fazlasını isterseniz Galaxy S25 FE'nin Exynos 2400 işlemcisiyle birlikte beklentilerinizi daha iyi karşılayacağını söyleyebilirim.