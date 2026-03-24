Samsung'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Bütçe Dostu Olacak

Samsung çok yakın bir zamanda yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Galaxy A37 olarak adlandırılan bu telefonun ürün sayfasının erişime açılması ile birlikte cihazın ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre cihaz, bütçe dostu bir fiyat etiketi ile beraber gelecek.

Samsung Galaxy A37'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A37'nin fiyatı, 300 dolar (13 bin 304 TL) ile 440 dolar (19 bin 512 TL) arasında değişecek. Buna göre Türkiye'deki başlangıç fiyatı vergilerle birlikte 29 bin 850 TL'yi bulabilir. Elbette ki Samsung'un yerel fiyatlandırma yapabileceğini de unutmamak gerek. Örneğin Galaxy A36 şu an 19 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. Bunu göz önünde bulundurursak Galaxy A37'nin 22 bin TL'den başlayan fiyatla kullanıcılara sunulması muhtemel.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Exynos 1480 (4 nm)

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Yenileme Hızı: 120Hz

Maksimum Parlaklık: 1900 nit

Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro

Ön Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy A37'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.75 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. PUBG Mobile gibi pek çok popüler mobil oyunda kasma ve takılma gibi sorunlar yaşamadan ideal bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bu arada söz konusu işlemcinin daha önce Galaxy A55 modelinde de tercih edildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A37'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak olan cihaz, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Bir önceki modelde de 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Super AMOLED ekran tercih edilmişti. Bu model ise 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Samsung Galaxy A37 Kaç GB RAM ve Depolama Sunacak?

Cihaz, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile sunulacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Kullanıcılar, telefonda ne kadar yüksek boyutlu dosya barındırdığına bağlı olarak kendisine uygun seçeneklerden birini tercih edebilecek. Özellikle Google Drive gibi benzeri bulut depolama hizmetleri kullanma alışkanlığınız varsa 256 GB'lık seçenek yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy A37'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Galaxy A36'da da aynı kamera çözünürlükleri bulunduğunu hatırlatalım.

Samsung Galaxy A37'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Galaxy A37, 5.000 mAh batarya kapasitesi ile beraber gelecek. Bununla birlikte 45W hızlı şarj desteği sunacak. Hatırlayacak olursanız Galaxy A33, A34, A35 ve A36'da da aynı batarya kapasitesi mevcuttu. Görünüşe göre yeni modelde de batarya tarafında herhangi bir değişim olmayacak.

Samsung Galaxy A37 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A37, 25 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. 120Hz yenileme hızı ve Super AMOLED ekran gibi pek çok önemli özellikle birlikte gelen Galaxy A36 ise geçtiğimiz yılın mart ayının başlarında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Samsung Galaxy A37 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy A36 şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni Galaxy A37 modelinin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A37'nin özellikle bütçe dostu telefon arayışında olanların yöneleceği bir telefon olacağını düşünüyorum. Eğer başlangıç fiyatı 22 bin TL civarı olursa şu an fiyatı 28 bin 800 TL ile 35 bin TL arasında değişen Galaxy S24 FE'yi almak daha mantıklı olacaktır. Bu telefon, Exynos 2400e işlemcisi ile geliyor. Denemiş birisi olarak söylüyorum, Galaxy A37'ye kıyasla hem oyunlar hem diğer uygulamalarda çok daha iyi performans elde edersiniz.