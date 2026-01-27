Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi AnTuTu Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO 15R ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 15R AnTuTu testinde ortaya çıktı. Qualcomm'un güçlü bir işlemcisi ile birlikte gelecek akıllı telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

iQOO 15R AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

iQOO 15R, AnTuTu testinde 3.5 milyonu aşkın puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu test sonucuna göre telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. iQOO'nun yeni telefonu geçtiğimiz günlerde Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 590 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 423 puan almıştı.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan iQOO 15'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

iQOO 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 8 GB

8 GB Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun 200 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. 8 GB RAM'e saihp telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefonda 7600 mAh batarya kapasitesi bulunacak. iQOO 15R ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

iQOO 15R'nin Tanıtım Tarihi

iQOO 15R, 24 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip iQOO 15 için 4.199 yuan (26.221 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15R'nin iQOO 15'ten daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.