Apple, Huawei ve Google. Bu ay içerisinde pek çok yeni akıllı telefon ile karşılaşmayı bekliyoruz. Şirketlerin yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlandığı bu dönemde hangi markadan neler beklemeniz gerektiğine ışık tutacağız. İşte Eylül 2020'de çıkacak akıllı telefonlar ve merak edilen detaylar!

Eylül 2020'de Hangi Telefonlar Çıkacak?

Bildiğiniz üzere eylül ayları pek çok markanın yeni amiral gemisi modellerini tanıttığı bir ay olarak tanınıyor. Henüz doğrulanmamış olsalar da bu ay da pek çok yeni akıllı telefonla karşılaşmayı bekliyoruz. Peki bu ay hangi akıllı telefonların tanıtılmasını bekliyoruz?

Huawei Mate 40 Serisi

Huawei'nin yeni Mate 40 modelleri 10 Eylül tarihinde düzenlenecek Huawei Geliştirici Konferansı sırasında resmi olarak duyurulacak. Aynı konferans sırasında Android 11 tabanlı EMUI 11 ile de karşılaşmayı bekliyoruz.

Apple iPhone 12 Serisi

Apple, Eylül 2020'nin en çok beklenen akıllı telefonlarını içeren iPhone 12 serisinin lansman tarihini henüz açıklamadı ancak yeni modellerin çeşitli sorunlara rağmen bu ay tanıtılması bekleniyor.

Yeni seride iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılan dört yeni modelle karşılaşacağız gibi gözüküyor. Üst modellerin - Pro ve Pro Max - 120Hz ekran yenileme hızı ve iPad Pro 2020'de yer alan LiDAR Sensör ile birlikte gelmesi bekleniyor. Daha fazla detay için aşağıdaki yazımıza göz atın!

Google Pixel 5 / Pixel 4A 5G

Google'ın Pixel 5 ve Pixel 4A 5G modelleri üzerinde çalıştığını biliyoruz. Önceki senelerin aksine bu sene sadece orta segment modeller ile karşılaşacağız ve bu, fiyat noktasında daha iddialı modellerin ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

Her iki modelin de 5G desteği ile gelmesini, rekabetçi kameralarla ve fiyat / performns bileşenlerle kutudan çıkmasını umuyoruz.

LG Wing

LG'nin 'T' şeklindeki ilginç akıllı telefonu bir süredir karşımıza çıkıyor ancak hakkındaki bilinen detaylar henüz oldukça kısıtlı. Yine de yeni modelin bu ay içerisinde resmileşeceğini biliyoruz. Temel olarak garip bir tasarıma sahip olan bu cihazın kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağını merakla bekliyor olacağız.

Bu Ay Tanıtılması / Satışa Sunulması Beklenen Diğer Akıllı Telefonlar

Realme 7i

Poco M2

Samsung Galaxy M51

Sony Xperia 5 II

Motorola Razr (2020)

Microsoft Surface Duo

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