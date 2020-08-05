Google Pixel 5 120Hz Ekranıyla Çok Konuşulacak

Google Ekim'de yeni bir Pixel 5'in geleceğini doğruladı ve meraklı kullanıcılar için telefonun yan profiliyle bir teaser görüntüsü paylaştı. Şimdi ortaya çıkan yeni sızıntıya göre Google Pixel 5 120Hz ekrana sahip olacak.

Ekran endüstrisi analisti Ross Young'a göre yaklaşan Pixel telefonlarından biri Samsung'un ürettiği 6.67 inç ekran ve 120Hz yenileme hızıyla gelecek. Hangi Pixel modelinin 120Hz ekrana sahip olacağı söylenmese de fiyatından dolayı Google Pixel 5'in 120Hz ekranı olması bekleniyor.

And it is 120Hz! — Ross Young (@DSCCRoss) August 4, 2020

Bu yenilik Pixel 4'ün 90Hz ekran deneyiminden bir artış yaşatacakken 1 20Hz yenileme hızı, Galaxy S20 ve OnePlus 8 Pro gibi üst segment cihazlarda yer alıyor ve kullanıcılar için daha sorunsuz görüntüleme sağlıyor. Bundan dolayı Google Pixel 5 120Hz ekran hızı şaşırtıcı olmamalı.

Pixel 4a (5G) 499 dolara mal olacağı ve Pixel 5'in 699 dolara satışa sunulacağı göz önünde bulundurulursa Pixel 5 120Hz ekranlı cihazın fiyatı nasıl düşük tutulabileceği tartışma konusu. Ekran konusunda cömert davranan Google'ın yonga seti olarak Snapdragon 765'i kullanması bekleniyor.

Pixel 4a'da olduğu gibi ekrana gömülü bir selfie kamerası gelirse 6.67 inçlik ekranın geçen yılki Pixel 4 XL boyutlarından büyük olabileceğini söyleyebiliriz. Peki ya siz Ekim ayında gelecek Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G hakkında ne düşünüyorsunuz?