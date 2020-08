Google Pixel 5 120Hz Ekranıyla Çok Konuşulacak

Google Ekim'de yeni bir Pixel 5'in geleceğini doğruladı ve meraklı kullanıcılar için telefonun yan profiliyle bir teaser görüntüsü paylaştı. Şimdi ortaya çıkan yeni sızıntıya göre Google Pixel 5 120Hz ekrana sahip olacak.

Ekran endüstrisi analisti Ross Young'a göre yaklaşan Pixel telefonlarından biri Samsung'un ürettiği 6.67 inç ekran ve 120Hz yenileme hızıyla gelecek. Hangi Pixel modelinin 120Hz ekrana sahip olacağı söylenmese de fiyatından dolayı Google Pixel 5'in 120Hz ekranı olması bekleniyor.

And it is 120Hz!