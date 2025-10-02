Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Tesla, Togg'u Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Tesla, geçtiğimiz ay zirvede konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca Togg, Mini, Kia ve BYD dahil pek çok markanın otomobilleri de yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller

Sıra No Otomobil Adı Eylül Satış Adedi Ocak-Eylül Satış Adedi 1 Tesla Model Y 1.664 27.420 2 Togg T10X 1.061 22.131 3 Mini Countryman 589 7.028 4 Kia EV3 880 5.945 5 BYD ATTO 3 713 4.884 6 KG Mobility Torres 172 4.388 7 BYD SEAL U 55 3.948 8 Opel Frontera 377 3.225 9 BYD DOLPHIN 581 3.085 10 Mercedes-Benz EQB 386 2.916

Kısa süre önce eylül ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklanmıştı. Bu kez ise Eylül 2025 ve Ocak-Eylül 2025'te Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Paylaşılan rapora göre Tesla Model Y, geçtiğimiz ay 1.664 adet, ocak-eylül döneminde ise 27.420 adet satılarak zirvede konumlandı.

En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X ikinci sırada konumlandı. Yerli otomobil geçtiğimiz ay 1.061 adet, ocak-eylül döneminde ise 22.131 adet satıldı. T10X'i Mini Countryman takip etti. Countryman eylülde 589 satış adedine, ocak-eylül aylarında ise 7.028 satış adedine ulaştı.

Kia EV3 geçtiğimiz ay 880 adet, ocak-eylül döneminde ise 5.945 adet satıldı. BYD tarafından piyasaya sürülen Atto 3'ün eylül ayında 713 satış adedine, ocak-eylül aylarında ise 4.884 satış adedine ulaştığı açıklandı.KG Mobility Torres'in eylülde 172 adet, ocak-eylül döneminde 4.388 adet satıldığı belirtildi.

BYD Seal U, geçtiğimiz ay 55 adet, ocak-eylül döneminde ise 3.948 adet satıldı. Opel Frontera'nin geçtiğimiz ay 377 satış adedine, ocak-eylül döneminde ise 3.225 satış adedine ulaştığı açıklandı. BYD Dolphin eylül ayında 581 adet, ocak-eylül aylarında ise 3.085 adet satıldı.

Mercedes-Benz EQB'nin eylül ayında 386 adet, ocak-eylül döneminde 2.916 adet satıldığı belirtildi. Volvo EX40'ın geçtiğimiz ay 334 satış adedine, ocak-eylül döneminde 2.823 adet satış adedine ulaştığı belirtildi. Listede ayrıca Citroen C3, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 ve daha pek çok otomobil bulunuyor.