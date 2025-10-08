Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Ford Fark Attı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Ford geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede Peugeot, Fiat, Volkswagen ve Opel dahil pek çok markanın arabaları mevcut.

Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar

Sıra No Otomobil Adı Eylül Satış Adedi Ocak-Eylül Satış Adedi 1 Ford Tourneo Courier 2.469 19.448 2 Ford Transit Kamyonet 1.187 12.297 3 Peugeot Rifter 1.475 12.249 4 Fiat Doblo Combi 2.046 11.832 5 Opel Combo 1.218 9.875 6 Citroen Berlingo 897 9.560 7 Volkswagen Caddy 1.072 8.449 8 Ford Transit Van 776 6.437 9 Fiat Scudo 836 5.708 10 Fiat Doblo Cargo 471 4.913

Kısa süre önce eylül ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan SUV otomobiller açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan hafif ticari araçlar duyuruldu. Rapora göre Ford Tourneo Courier, eylül ayında 2.469 adet, ocak-eylül döneminde ise 19.448 adet satıldı.

Ford Transit Kamyonet'in geçtiğimiz ay 1.187 adet, ocak-eylül döneminde ise 12.297 adet satıldığı açıklandı. Peugeot Rifter, eylül ayında 1.475 adet, ocak-eylül döneminde ise 12.249 adet satıldı. Opel tarafından üretilen Combo eylül ayında 1.218 satış adedine, ocak-eylül aylarında ise 9.875 satış adedine ulaştı.

Eylül ayında ve ocak-eylül döneminde en çok hafif ticari araç satan otomobil markası Ford oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, geçtiğimiz ay 5.971 adet, ocak-eylül aylarında ise 55.038 adet hafif ticari araç sattı. İkinci sırada ise Fiat konumlandı. Fiat'ın geçtiğimiz ay 4.290 adet, ocak-eylül aylarında ise 29.717 hafif ticari araç sattığı açıklandı.

Fransa merkezli otomobil üreticisi Peugeot, geçtiğimiz ay 2.327 adet, ocak-eylül döneminde ise 18.189 hafif ticari araç sattı. Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, eylül ayında 2.205 adet, ocak-eylül döneminde ise 16.450 adet hafif ticari araç sattı. Opel, geçtiğimiz ay 2.015 adet, ocak-eylül döneminde 18.189 adet satıldı.

Türkiye'de en fazla ticari araç satan otomobil markaları listesinde Citroen de bulunuyor. Citroen'in geçtiğimiz ay 1.424 adet, ocak-eylül döneminde 15.616 adet hafif ticari araç sattığı açıklandı. Listede ayrıca Toyota, Mercedes-Benz, Renault, Iveco, Nissan, Foton, Isuzu, DFSK ve Tenax dahil olmak üzere pek çok marka yer alıyor.