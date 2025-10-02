Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller: Renault Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede ayrıca Fiat, Nissan, Dacia, Toyota ve Hyundai dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Eylül 2025'te En Çok Satılan Otomobiller

Renault Megane Sedan: 4.372 adet Fiat Egea Sedan: 4.005 adet Renault Clio HB: 3.707 adet Nissan Qashqai: 3.621 adet Dacia Sandero Stepway: 3.290 adet Toyota Corolla: 2.542 adet Fiat Egea Cross: 2.445 adet Renault Duster: 2.138 adet Toyota C-HR: 2.080 adet Hyundai i20: 1.912 adet

Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Megane Sedan modeli bulunuyor. Otomobilin geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 372 adet satıldığı açıklandı. Bu otomobili Fiat Egea Sedan takip etti. Fiat'ın popüler otomobil modeli 4 bin 5 satış adedi ile ikinci sırada konumlandı.

Üçüncü sırada Renault markasının diğer otomobil modeli Clio HB yer aldı. Clip HB'nin 2025 yılının eylül ayında 3 bin 707 adet satıldığı açıklandı. Nissan Qashqai ise 3 bin 621 satış adedine ulaşarak dördüncü sırada bulunuyor. Bu arabayı 3 bin 290 satış adedi ile Dacia Sandero Stepway takip etti.

Toyota Corolla, geçtiğimiz ay 2.542 adet satılarak altıncı sırada konumlandı. İtalya merkezli otomobil üreticisi Fiat'ın en popüler arabalarından biri olan Egea Cross, 2 bin 445 satış adedine ulaşarak yedinci sırada yer aldı. Sekizinci sırada 2 bin 138 satış adedi ile Renault Duster bulunuyor.

Dokuzuncu sırada 2 bin 80 satış adedine ulaşan Toyota C-HR, onuncu sırada ise 1.912 satış adedine ulaşan Hyundai i20 yer aldı. Bu otomobilleri 1.903 satış adedi ile Citroen C4X, 1.767 satışa edi ile Cupra Formentor, 1.717 satış adedi ile Peugeot 2008 takip etti.

Tesla Model Y, 2025 yılının eylül ayında 1.664 adet satılarak 14. sırada konumlandı. Popüler elektrikli otomobil, ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalar listelerinin zirvesinde yer alarak önemli bir başarının altına imza atmıştı. Dolayısıyla Model Y'nin 14. sıraya kadar düşmesi şaşırttı.