Facebook, Evden Çalışma Uygulamasını 2021'e Kadar Uzattı

Google ve Uber gibi diğer teknoloji şirketleri koronavirüs vakalarının artması nedeni ile ofislerini yeniden açma planlarını ertelemişti. Facebook da perşembe günü yaptığı açıklama ile birlikte evden çalışma uygulamasını 2021 yılının Temmuz ayına kadar uzattığını duyurdu. Facebook'un aldığı karar ile ilgili detaylar haberimizde.

Facebook Çalışanları Evden Çalışma Uygulamasına Devam Edecek

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile dünya genelinde birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor ve bu sebepten ötürü şirketler evden çalışma sistemini ileri bir tarihe kadar uzatma kararı alıyor.

Geçtiğimiz hafta teknoloji firması Google, evden çalışma sistemini 2021 yılına kadar uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı. Google'ın ardından Facebook da evden çalışma sistemini 2021 yılının Temmuz ayına kadar uzattı. Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan sosyal medya devi Facebook, çalışanlarına ihtiyaçları için fazladan 100 dolar verdiği belirtildi.

30 Haziran itibarıyla dünya çapında 52.534 çalışanı bulunan Facebook, bazı çalışanların deneyim ve iş performansı gibi belirli kriterleri karşıladıkları takdirde evden kalıcı olarak çalışabileceklerini söyledi. Geçtiğimiz aylarda Shopify, Square ve Fujitsu gibi firmalar da evden çalışma sistemini kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanların ofise dönüşü kademeli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Facebook CEO'su Zuckerberg, örneğin bazı mühendisler gibi uzaktan çalışma sistemine uygun olmayan pozisyonlarda çalışanların ofise daha erken dönebileceğini ifade etti.