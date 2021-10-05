Facebook, Instagram ve WhatsApp Neden Çöktü?

Facebook, Instagram ve WhatsApp çökme sebebi neydi? DNS kaynaklı sorunlar Facebook'un hisselerinde büyük düşüşe yol açtı.

WhatsApp ve Oculus'ta yaşanan kesinti, Pazartesi günü Mark Zuckerberg'in imparatorluğunun her köşesini çevrim dışı duruma getirdi. Bu, en iyi ifadeyle sosyal medya kesintisiydi ve düzeltilmesi özellikle zor görünmekte.

Facebook, sıkıntılarının temel nedenini doğrulamadı, ancak internette bolca iddia var. Şirketin uygulama ailesi, Domain Name Sistemi kayıtlarına göre, saat 18:40'da internetten etkili bir şekilde çevrim dışı kaldı.

Down Detector'e göre Facebook'a ait olan hizmetlere dün saat 7 civarında erişim kesildi. Sosyal medya kullanıcıları, Instagram ve WhatsApp Messenger gibi hizmetleri kullanamayınca bunun önceki kesintiler gibi kısa süreli olacağı yönünde tahminlerde bulunmaya başladı. Peki Facebook kesintisinin sebebi neydi?

Çok fazla teknik ifade var, ancak açıklanması bir hayli kolay: Facebook internet haritasından düştü.

Facebook, Instagram ve WhatsApp Çökme Sebebi

DNS'ye genellikle internetin telefon rehberi denir, facebook.com gibi bir URL sekmesine yazdığınız alan adları bu sitelerin olduğu IP adreslerine çevirir.

DNS problemleri yeterince yaygındır ve belirli bir sitenin çökmesinin nedenidir. Genellikle yapılandırma sorunlarıyla ilgili teknik nedenden dolayı meydana gelebilir ve çözülmesi nispeten kolaydır.

Siber tehdit istihbarat şirketi Bad Packets'in baş araştırma görevlisi Troy Mursch verdiği demeçte, "Facebook'un kesintisi DNS'den kaynaklanıyor gibi görünüyor; ancak bu, sorunun yalnızca bir belirtisi" dedi.

Mursch'un söylediği ve diğer uzmanların hemfikir olduğu temel sorun, Facebook'un DNS ad sunucularının IP adreslerini içeren sözde Border Gateway Protocol'ü geri çekmesiydi. DNS internetin telefon rehberiyse, BGP onun navigasyon sistemidir, yani bilgi otoyolunda seyahat ederken hangi rota verilerinin alacağına karar verir.

Hala çözülmemiş soru ise BGP rotalarının neden ilk etapta ortadan kaybolduğu. Özellikle bu ölçekte veya bu süre için yaygın bir rahatsızlık değil. Kesinti sırasında Facebook, "her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalıştığı" ötesinde bir şey söylemedi.

Şirket, "Bugün platformlarımızdaki kesintilerden etkilenen herkes için üzgünüz. Dünya çapında milyarlarca insanın ve işletmenin bağlantıda kalmak için ürünlerimize ve hizmetlerimize bağlı olduğunu biliyoruz. Tekrar çevrimiçi olurken gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.