Facebook'tan Yeni Özellik! Artık Kimliğinizi Gizleyebilirsiniz

Facebook, aynı ilgi alanlarına sahip insanları bir arada toplamak için uzun süredir gruplar özelliğini sunuyor. Şimdiye kadar her paylaşımın arkasında bir ad ve soyadı yer aldı. Bu sayede bir paylaşımın kim tarafından yapıldığı açık bir şekilde görülebildi ancak sosyal medya platformunun yeni sunduğu özellikle birlikte bu şeffaflık "kısmen" ortadan kalkıyor.

Facebook Gruplarında Artık Takma Ad Kullanılabiliyor

Facebook, gruplar için takma ad özelliğini resmen duyurdu. Şirket, bu özelliğin kullanıma sunulduğu gruplarda artık yöneticilerin de izin vermesi hâlinde kendi adınız ve soyadınız yerine bir takma ad kullanabilirsiniz. Takma bir isim kullanmayı seçtiğinizde paylaşımlar, yorumlar ve gönderilere bırakılan tepkiler gibi her eyleminizin ardında kendi isminiz değil, takma adınız görünüyor.

Yeni özellik, kendi adınızın ve soyadınızın yanı sıra profil fotoğrafınızı da diğer sosyal medya kullanıcılarından gizlemenize imkân tanıyor. Bir kere takma ad kullanmaya başladıktan sonra profil fotoğrafınız, adınız ve soyadınız gibi sizin kim olduğunuzu gösteren ayrıntılar, grup katılımcıları tarafından görülememeye başlıyor.

Şirketin aktardığı bilgilere göre kimliğinizi her ne kadar diğer kullanıcılardan gizleme imkânına sahip olsanız da sizin gerçekte kim olduğunuzu grup yöneticileri, moderatörler ve elbette Facebook'un arkasındaki ekip görmeye devam edebiliyor. Bu, herhangi bir kural ihlalinde bulunduğunuzda gerek Facebook'un gerek yöneticilerin sizi yasaklayabileceği anlamına geliyor.

Daha önce hiç takma ad kullanmayanlar, bir gruba takma adla katılmayı tercih ettiğinde onlara takma ad atanabiliyor veya bunun için öneride bulunulabiliyor. Atanmış ya da önerilen takma adı kullanmaya devam edebiliyor ya da takma adınızı kendi istediğiniz bir takma ad ile değiştirebiliyorsunuz. Ancak takma adınızın platformun topluluk standartlarına uyması gerekiyor.

Bir takma ad seçerken diğer dikkat edilmesi gereken nokta, o takma adın hâlihazırda başka bir kişi tarafından kullanılmaması. Aksi hâlde seçiminiz kabul edilmiyor. Bu arada özellik yeni kullanıma sunulduğu için şu anda tüm kullanıcılar tarafından erişilemeyebilir veya her grupta kullanılması mümkün olmayabilir. Ayrıca grup yöneticisinin izin vermemesi durumunda da takma ad kullanamayabilirsiniz.

Facebook Grubunda Takma Ad Nasıl Kullanılır?

Facebook'a hangi platform üzerinden eriştiğinize bağlı olarak aşağıda yer alan uygun adımları takip ederek gruplarda bir takma ad ile paylaşımda bulunabilirsiniz.

Android:

Facebook'un sağ üst kısmında yer alan menüye dokunun.

Grupları seçin.

Gruplar görünmüyorsa "Daha fazlasını gör" seçeneğine basın.

Paylaşım yapacağınız grubu seçin.

"Ne düşünüyorsun?" seçeneğinin üzerine basın.

"İsimsiz olarak paylaş" seçeneğini etkinleştirin.

Takma adı özelleştirip ekrandaki talimatları takip edin.

Gönderinizi oluşturup paylaşın.

Bilgisayar:

Paylaşım yapmak istediğiniz grubu seçin.

"Bir şeyler yaz..." seçeneğine basın.

"İsimsiz olarak paylaş" seçeneğini etkinleştirin.

"Takma adı özelleştir" seçeneğine tıklayıp ekrandaki talimatları izleyin.

Gönderinizi oluşturup yayınlayın.

iPhone / iPad:

Facebook'un sağ alt kısmında yer alan menüye dokunun.

Gruplara dokunun.

Grupları görmüyorsanız "Daha fazlasını gör" seçeneğine basın.

Takma adla paylaşımda bulunmak istediğiniz bir grup seçin.

"Ne düşünüyorsun?" seçeneğine basın.

"İsimsiz olarak paylaş" seçeneğini etkinleştirin.

"Takma adı özelleştir" seçeneğine basıp ekrandaki talimatları takip edin.

Gönderinizi oluşturup paylaşmayı seçin.

Takma adınızı sadece iki günde bir değiştirebilirsiniz. Canlı yayın, mesaj gönderme gibi işlemlerin takma ad ile gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ayrıca Facebook, kimliğinizin açığa çıkmasını engellemek adına bazı gönderi formatlarında takma ad özelliğinin kullanılmasını engellediğini belirtiyor.