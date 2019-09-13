Facebook'un Kripto Parası Libra'ya 'Fransa' Engeli

Fransa, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya pek sıcak bakmıyor. Libra'nın, hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini belirten Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Paris'te düzenlenen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) konferansında konuşan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın ülkelerin para birimleri için tehlikeli olabileceğini savundu. Le Maire, bu şartlar altında Libra'nın Avrupa topraklarında gelişmesine müsaade edemeyeceklerini ifade etti.

Le Maire’e göre Libra'nın milyarlarca kullanıcıya sahip olması durumunda sistematik riskler ortaya çıkabilir. Buna bağlı olarak para biriminin işleyişinde ve rezervlerin yönetiminde sorunlar meydana gelebilir ve önemli finansal aksamalar yaşanabilir.

Libra hakkındaki kaygıların ciddi seviyede olduğunu belirten Le Maire, bu nedenle Avrupa’da Libra’nın faaliyetlerine izin verilemeyeceğini söyledi. Le Maire ayrıca, paranın özelleştirilmesinin kötüye kullanıma sebebiyet verebileceğini ve bu durumun da tüketiciler ve şirketler açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Facebook dijital para birimi Libra’yı 2020’de kullanıma sunmayı planlıyor ancak sosyal medya devinin işi pek de kolay olacak gibi görünmüyor. Ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında Fransa Ulusal Meclisi’nde, Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısı da onaylanmıştı.